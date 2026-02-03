Son Mühür - 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Hatay ve Kahramanmaraş’ta okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime 1 gün ara verildi

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü, il genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda eğitime ara verilecek. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ise yalnızca asgari personel görev yapacak. Kahramanmaraş Valiliği de anma etkinlikleri ile mezarlık ve taziye ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu gerekçe göstererek kent genelinde okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı. Sağlık, belediye ve diğer kamu kurumlarında ise hizmetlerin normal şekilde sürdürüleceği bildirildi.