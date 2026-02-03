Son Mühür - Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlara ilişkin hesaplamalar da hız kazandı. 2026’nın ilk yarısında oluşacak enflasyon farkı merak edilirken, zam sürecinin başlangıç noktası ocak ayı rakamları oldu. Memur ve memur emeklileri maaş artışlarını yılda iki kez, ocak ve temmuz dönemlerinde alırken, bu artışlar toplu sözleşme zammına eklenen enflasyon farkıyla birlikte uygulanıyor. Bağ-Kur emeklilerinde ise maaş artışları doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Ocak enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2026 Temmuz zammı için ilk veri de ortaya çıkmış oldu.

Enflasyon farkı ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında enflasyon aylık yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2026 Temmuz maaş artışı hesaplamalarında ilk veri olarak kayda geçti. Açıklanan oranla birlikte Bağ-Kur emeklileri ocak ayı itibarıyla yüzde 4,84’lük enflasyon farkını şimdiden kazanmış oldu. Söz konusu artış, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle kademeli şekilde büyüyecek ve temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

Hesaplama nasıl yapılıyor?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşmeyle belirlenen zam oranına eklenen enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. 2026 Temmuz döneminde enflasyon farkı oluşabilmesi için, toplu sözleşmede öngörülen artışın üzerine çıkılması gerekiyor. Buna göre memur ve memur emeklilerinin temmuzda enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 5,88 oranında ilave enflasyon gerçekleşmesi şart. Kesin tablo ise şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak. Sözleşme zammı Memur ve memur emeklileri, 2026 Temmuz döneminde enflasyon farkının yanı sıra yüzde 7’lik toplu sözleşme artışından da yararlanacak. Bu nedenle açıklanacak her yeni enflasyon verisi, milyonlarca kişinin maaş zammını doğrudan şekillendirecek. Ocak ayı rakamlarıyla birlikte zam süreci resmen start alırken, dikkatler şimdi önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.