İzmir’in Şehitler Korusu’nun sesini duyan var mı!

Son Mühür / Yağmur Daştan - Bir zamanlar şehitlerin hatırasına atfedilen, adını Kore Savaşı’nda yaşamını yitiren askerlerden aldığı ifade edilen bir koru… Bugün ise sessizliğe, ihmale ve deyim yerindeyse unutulmuşluğa terk edilmiş bir alan. İzmir’in Konak ilçesi Zafertepe Mahallesi’nde bulunan Şehitler Korusu, kırık ve yerinden sökülmüş mezar taşları, gelişigüzel bırakılmış moloz yığınları, çevreye saçılmış kalıntılar ve uzun süredir giderilmeyen sorunlarıyla kentin ortasında acı dolu varlığını sürdürüyor.

Yaz aylarında adı zaman zaman yangınlarla anılan, güvenlik eksikliği nedeniyle ise mahalle sakinlerini tedirgin eden koruyu yerinde inceleyen MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, “2019 yılında belediye meclis üyeliğim döneminde de burayı ziyarete gelmiştim. Alanın hem doğal dokusunu hem de bulunduğu lokasyonu incelemiştik. Kentimizde yeşil alan sıkıntısı çok büyük. Buranın ‘Millet Bahçesi’ şeklinde dizayn edilmesi konusunda çağrı yaptık. Hem ilçe belediyelerine hem de Büyükşehir’e önergeler verdik. Lakin aradan 6 ila 7 yıl geçti, herhangi bir ciddi adım atılmadı” dedi.

“Şehitlerimize saygı da yok…”

“Bırakın Konak’ı İzmir’e akciğer olacak bu alan maalesef atıl durumda” sözleriyle devam eden Yeniçırak, “Alanda çöplük, pislik aklınıza gelebilecek her şey mevcut. Bu alanın etrafında okullar, spor yerleri de var. Bu insanlar bu felaketin içinde yaşıyor. Bu alan şehitlerimize atfedilerek yapılmış bir alan. Zaten bölgeyi bilenler, alanın içindeki şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer taşları da bilirler. Şu anda o mermer taşların büyük bir kısmı kırılıp parçalanmış durumda. İsimliklerin tamamı ise sökülmüş. Şehitlerimize saygı da yok… Ağaçlarımız da oldukça bakımsız kalmış. Kenti cazibe merkezi haline getirilebilecek bir alan resmen çöplük merkezi. Neredeyse bu alan 40 yıldır atıl duruyor” ifadelerini kullandı.

“İşte, burası tam da arka bahçe!”

Alanın bölge halkı tarafından ‘Cephanelik’ olarak da bilindiğini aktaran Yeniçırak, şunları söyledi: “İzmir’in kalbi Konak’ta kişi başına düşen yeşil alan oranı 0,65 metrekare yani 1 metrekare dahi değil. Bu alanı Konak’a, İzmir’e kazandırsak… İnsanlarımız dinlenme, eğlenme alanı olarak burayı kullansa… Belki büyük bir spor parkı da yapılabilir. Gençlerimizi burada geleceğe hazırlayabiliriz. İzmir’de sürekli ‘arka bahçeye yatırım yapılıyor’ diyorlar. İşte, burası tam bir arka bahçe. Burada 12 mahalle, 40 bine yakın insan yaşıyor.

Buraya yatırım yapılsa 40 bin insanın hayatına dokunmuş olacaksın. Buranın en büyük sorunlarından biri de imar problemi. Dezavantajlı çok sayıda vatandaşımız da var. Burada gelip yasaklı madde kullananlar oluyor, mahallelilerimiz bu durumdan da çok endişeli. İnsanlar bu alanı kullanamıyor. Sosyal belediyecilikle övünenler buraya bir proje yapamaz mı? Burada yapılacak çalışma bölge halkının kalkınmasına da yol açacaktır. Gelişmiş ülkelerde ekonomiye en büyük katkı yerel yönetimler tarafından yapılır. Ne yazık ki bizde öyle bir tarz yok. Eskiden buradan ufak bir su da akıyordu. Lakin artık ondan da eser kalmamış.”

“Piknik alanı olması için uğraşıyoruz”

Zafertepe Mahalle Muhtarı Nuran Dursun, “O alanın piknik alanı yapılması için çok uzun yıllardır uğraşıyoruz. Bir tel çekildi, öyle kaldı. O teller de artık kullanılamaz hale geldi. Otları zorla biçtiriyoruz. Yılların ağaçları var, kolay değil onları büyütmek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki başkanlarından Aziz Kocaoğlu zamanında da fen işlerinden geldiler alanı incelediler ama gerisi gelmedi. Burası atıl kaldı, orada yaşayan insanlar gariban. Bu alanın bir an evvel yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.