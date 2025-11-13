Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve 1. Lig’de forma giyen 102 futbolcuya çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezası uygulandığını duyurdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbolculara verilen cezaları resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Öne çıkan cezalar

Kurul, Eren Elmalı ve Efe Doğan’a 45 günlük, Metehan Baltacı’ya ise 9 aylık hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF’nin resmi açıklaması

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13.11.2025 tarihli ve 27 sayılı toplantısında, FDT’nin 57. Maddesi uyarınca sevk edilen Süper Lig ve 1. Lig sporcuları hakkında alınan kararlar şöyle:

  1. İzzet Çelik – 3 ay
  2. Enes Keskin – 3 ay
  3. Yusuf Özdemir – 9 ay
  4. Bedirhan Özyurt – 3 ay
  5. Efe Doğan – 45 gün
  6. Furkan Orak – 3 ay
  7. Metehan Baltacı – 9 ay
  8. Evren Eren Elmalı – 45 gün
  9. Muhammet Taha Güneş – 45 gün
  10. Nazım Sangare – 45 gün
  11. İzzet Furkan Malak – 45 gün
  12. Uğur Kaan Yıldız – 45 gün
  13. Kerem Kayaarası – 45 gün
  14. Mükremin Arda Türköz – 45 gün
  15. Ege Albayrak – 45 gün
  16. Ali Emre Yanar – 45 gün
  17. Furkan Bekleviç – 45 gün
  18. Kerem Yusuf Sirkeci – 3 ay
  19. Celil Yüksel – 45 gün
  20. Boran Başkan – 3 ay
  21. Salih Malkoçoğlu – 45 gün
  22. Adil Demirbağ – 45 gün
  23. Allasane Ndao – 12 ay
  24. Berkan Aslan – 3 ay
  25. Abdulsamet Burak – 12 ay
  26. Ali Fidan – 45 gün
  27. Yücel Gürol – 45 gün
  28. Barış Timur – 45 gün
  29. Hasan Aksu – 45 gün
  30. Alperen Selvi – inceleme ve idari tedbir devam ediyor
  31. Oktay Aydın – 12 ay
  32. Uğur Adem Gezer – 6 ay
  33. Arda Kemal Gülmez – 45 gün
  34. Bartu Kaya – 45 gün
  35. Alberk Koç – 45 gün
  36. Hasan Hüseyin Akınay – 3 ay
  37. Atakan Cangöz – 6 ay
  38. Üzeyir Ergün – 45 gün
  39. Eren Karadağ – 9 ay
  40. Kadir Seven – 45 gün
  41. Arda Hilmi Şengül – 3 ay
  42. Cengiz Demir – 45 gün
  43. Selimcan Temel – 45 gün
  44. Emircan Çiçek – 6 ay
  45. Yusuf Erata – 45 gün
  46. Batuhan İşen – 6 ay
  47. Hakan Yeşil – 45 gün
  48. Tolga Kalender – 45 gün
  49. Ensar Bilir – 6 ay
  50. Temel Çakmak – 45 gün
  51. Mustafa Alptekin Çaylı – 45 gün
  52. İsmail Kalburcu – 3 ay
  53. Abdulsamet Kırım – 45 gün
  54. Orkun Özdemir – 12 ay
  55. Abdurrahman Üresin – 3 ay
  56. Emirhan Balarısı – 45 gün
  57. Emre Kaplan – 45 gün
  58. Yusuf Saitoğlu – 3 ay
  59. Alper Burak Duman – 45 gün
  60. Berkan Mahmut Keskin – 6 ay
  61. Murat Cem Akpınar – 45 gün
  62. Cengizhan Bayrak – 45 gün
  63. Mert Önal – 45 gün
  64. Muhammed Furkan Özhan – 9 ay
  65. İlkan Sever – 3 ay
  66. Hüsamettin Yener – 45 gün
  67. Osman Ertuğrul Çetin – 45 gün
  68. Yunus Emre Gedik – 3 ay
  69. Enes Işık – 45 gün
  70. Muhammed Arda Kahveci – 3 ay
  71. Muhammed Birkan Tetik – 45 gün
  72. Faruk Can Genç – 3 ay
  73. Mustafa Taşdemir – 45 gün
  74. Abdullah Dijlan Aydın – 45 gün
  75. Kerem Kabadayı – 3 ay
  76. Yusuf Ali Özer – 45 gün
  77. Enver Azmi Sarıalioğlu – 45 gün
  78. Fatih Tultak – 45 gün
  79. Ali Şahin Yılmaz – 3 ay
  80. Bartu Göçmen – 6 ay
  81. Fırat İnal – 6 ay
  82. Samet Karabatak – 45 gün
  83. Kadir Kaan Yurdakul – 9 ay
  84. Mehmet Albayrak – 45 gün
  85. Ahmet Abdullah Çakmak – 6 ay
  86. Mert Çelik – 45 gün
  87. Çağlayan Menderes – 45 gün
  88. Ali Şaşal Vural – 12 ay
  89. Abdurrahman Bayram – 3 ay
  90. Ömer Beriş – 45 gün
  91. Yunus Emre Tekoğul – 3 ay
  92. Arda Türken – 3 ay
  93. Burak Asan – 45 gün
  94. Erhan Çelenk – 45 gün
  95. Selim Dilli – 3 ay
  96. Mesut Can Tunalı – 3 ay
  97. Ali Aytemur – 45 gün
  98. Berşan Yavuzay – 3 ay
  99. Engin Kadir Gıcır – 3 ay
  100. Ahmet Emin Keskin – 45 gün
  101. Edis Köksaldı – 45 gün
  102. Muhammet Ali Özbaskıcı – 6 ay

