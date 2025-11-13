Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve 1. Lig’de forma giyen 102 futbolcuya çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezası uygulandığını duyurdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbolculara verilen cezaları resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.
Öne çıkan cezalar
Kurul, Eren Elmalı ve Efe Doğan’a 45 günlük, Metehan Baltacı’ya ise 9 aylık hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF’nin resmi açıklaması
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13.11.2025 tarihli ve 27 sayılı toplantısında, FDT’nin 57. Maddesi uyarınca sevk edilen Süper Lig ve 1. Lig sporcuları hakkında alınan kararlar şöyle:
- İzzet Çelik – 3 ay
- Enes Keskin – 3 ay
- Yusuf Özdemir – 9 ay
- Bedirhan Özyurt – 3 ay
- Efe Doğan – 45 gün
- Furkan Orak – 3 ay
- Metehan Baltacı – 9 ay
- Evren Eren Elmalı – 45 gün
- Muhammet Taha Güneş – 45 gün
- Nazım Sangare – 45 gün
- İzzet Furkan Malak – 45 gün
- Uğur Kaan Yıldız – 45 gün
- Kerem Kayaarası – 45 gün
- Mükremin Arda Türköz – 45 gün
- Ege Albayrak – 45 gün
- Ali Emre Yanar – 45 gün
- Furkan Bekleviç – 45 gün
- Kerem Yusuf Sirkeci – 3 ay
- Celil Yüksel – 45 gün
- Boran Başkan – 3 ay
- Salih Malkoçoğlu – 45 gün
- Adil Demirbağ – 45 gün
- Allasane Ndao – 12 ay
- Berkan Aslan – 3 ay
- Abdulsamet Burak – 12 ay
- Ali Fidan – 45 gün
- Yücel Gürol – 45 gün
- Barış Timur – 45 gün
- Hasan Aksu – 45 gün
- Alperen Selvi – inceleme ve idari tedbir devam ediyor
- Oktay Aydın – 12 ay
- Uğur Adem Gezer – 6 ay
- Arda Kemal Gülmez – 45 gün
- Bartu Kaya – 45 gün
- Alberk Koç – 45 gün
- Hasan Hüseyin Akınay – 3 ay
- Atakan Cangöz – 6 ay
- Üzeyir Ergün – 45 gün
- Eren Karadağ – 9 ay
- Kadir Seven – 45 gün
- Arda Hilmi Şengül – 3 ay
- Cengiz Demir – 45 gün
- Selimcan Temel – 45 gün
- Emircan Çiçek – 6 ay
- Yusuf Erata – 45 gün
- Batuhan İşen – 6 ay
- Hakan Yeşil – 45 gün
- Tolga Kalender – 45 gün
- Ensar Bilir – 6 ay
- Temel Çakmak – 45 gün
- Mustafa Alptekin Çaylı – 45 gün
- İsmail Kalburcu – 3 ay
- Abdulsamet Kırım – 45 gün
- Orkun Özdemir – 12 ay
- Abdurrahman Üresin – 3 ay
- Emirhan Balarısı – 45 gün
- Emre Kaplan – 45 gün
- Yusuf Saitoğlu – 3 ay
- Alper Burak Duman – 45 gün
- Berkan Mahmut Keskin – 6 ay
- Murat Cem Akpınar – 45 gün
- Cengizhan Bayrak – 45 gün
- Mert Önal – 45 gün
- Muhammed Furkan Özhan – 9 ay
- İlkan Sever – 3 ay
- Hüsamettin Yener – 45 gün
- Osman Ertuğrul Çetin – 45 gün
- Yunus Emre Gedik – 3 ay
- Enes Işık – 45 gün
- Muhammed Arda Kahveci – 3 ay
- Muhammed Birkan Tetik – 45 gün
- Faruk Can Genç – 3 ay
- Mustafa Taşdemir – 45 gün
- Abdullah Dijlan Aydın – 45 gün
- Kerem Kabadayı – 3 ay
- Yusuf Ali Özer – 45 gün
- Enver Azmi Sarıalioğlu – 45 gün
- Fatih Tultak – 45 gün
- Ali Şahin Yılmaz – 3 ay
- Bartu Göçmen – 6 ay
- Fırat İnal – 6 ay
- Samet Karabatak – 45 gün
- Kadir Kaan Yurdakul – 9 ay
- Mehmet Albayrak – 45 gün
- Ahmet Abdullah Çakmak – 6 ay
- Mert Çelik – 45 gün
- Çağlayan Menderes – 45 gün
- Ali Şaşal Vural – 12 ay
- Abdurrahman Bayram – 3 ay
- Ömer Beriş – 45 gün
- Yunus Emre Tekoğul – 3 ay
- Arda Türken – 3 ay
- Burak Asan – 45 gün
- Erhan Çelenk – 45 gün
- Selim Dilli – 3 ay
- Mesut Can Tunalı – 3 ay
- Ali Aytemur – 45 gün
- Berşan Yavuzay – 3 ay
- Engin Kadir Gıcır – 3 ay
- Ahmet Emin Keskin – 45 gün
- Edis Köksaldı – 45 gün
- Muhammet Ali Özbaskıcı – 6 ay
Kaynak: HABER MERKEZİ