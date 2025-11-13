Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve 1. Lig’de forma giyen 102 futbolcuya çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezası uygulandığını duyurdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbolculara verilen cezaları resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Öne çıkan cezalar

Kurul, Eren Elmalı ve Efe Doğan’a 45 günlük, Metehan Baltacı’ya ise 9 aylık hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF’nin resmi açıklaması

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13.11.2025 tarihli ve 27 sayılı toplantısında, FDT’nin 57. Maddesi uyarınca sevk edilen Süper Lig ve 1. Lig sporcuları hakkında alınan kararlar şöyle:

İzzet Çelik – 3 ay Enes Keskin – 3 ay Yusuf Özdemir – 9 ay Bedirhan Özyurt – 3 ay Efe Doğan – 45 gün Furkan Orak – 3 ay Metehan Baltacı – 9 ay Evren Eren Elmalı – 45 gün Muhammet Taha Güneş – 45 gün Nazım Sangare – 45 gün İzzet Furkan Malak – 45 gün Uğur Kaan Yıldız – 45 gün Kerem Kayaarası – 45 gün Mükremin Arda Türköz – 45 gün Ege Albayrak – 45 gün Ali Emre Yanar – 45 gün Furkan Bekleviç – 45 gün Kerem Yusuf Sirkeci – 3 ay Celil Yüksel – 45 gün Boran Başkan – 3 ay Salih Malkoçoğlu – 45 gün Adil Demirbağ – 45 gün Allasane Ndao – 12 ay Berkan Aslan – 3 ay Abdulsamet Burak – 12 ay Ali Fidan – 45 gün Yücel Gürol – 45 gün Barış Timur – 45 gün Hasan Aksu – 45 gün Alperen Selvi – inceleme ve idari tedbir devam ediyor Oktay Aydın – 12 ay Uğur Adem Gezer – 6 ay Arda Kemal Gülmez – 45 gün Bartu Kaya – 45 gün Alberk Koç – 45 gün Hasan Hüseyin Akınay – 3 ay Atakan Cangöz – 6 ay Üzeyir Ergün – 45 gün Eren Karadağ – 9 ay Kadir Seven – 45 gün Arda Hilmi Şengül – 3 ay Cengiz Demir – 45 gün Selimcan Temel – 45 gün Emircan Çiçek – 6 ay Yusuf Erata – 45 gün Batuhan İşen – 6 ay Hakan Yeşil – 45 gün Tolga Kalender – 45 gün Ensar Bilir – 6 ay Temel Çakmak – 45 gün Mustafa Alptekin Çaylı – 45 gün İsmail Kalburcu – 3 ay Abdulsamet Kırım – 45 gün Orkun Özdemir – 12 ay Abdurrahman Üresin – 3 ay Emirhan Balarısı – 45 gün Emre Kaplan – 45 gün Yusuf Saitoğlu – 3 ay Alper Burak Duman – 45 gün Berkan Mahmut Keskin – 6 ay Murat Cem Akpınar – 45 gün Cengizhan Bayrak – 45 gün Mert Önal – 45 gün Muhammed Furkan Özhan – 9 ay İlkan Sever – 3 ay Hüsamettin Yener – 45 gün Osman Ertuğrul Çetin – 45 gün Yunus Emre Gedik – 3 ay Enes Işık – 45 gün Muhammed Arda Kahveci – 3 ay Muhammed Birkan Tetik – 45 gün Faruk Can Genç – 3 ay Mustafa Taşdemir – 45 gün Abdullah Dijlan Aydın – 45 gün Kerem Kabadayı – 3 ay Yusuf Ali Özer – 45 gün Enver Azmi Sarıalioğlu – 45 gün Fatih Tultak – 45 gün Ali Şahin Yılmaz – 3 ay Bartu Göçmen – 6 ay Fırat İnal – 6 ay Samet Karabatak – 45 gün Kadir Kaan Yurdakul – 9 ay Mehmet Albayrak – 45 gün Ahmet Abdullah Çakmak – 6 ay Mert Çelik – 45 gün Çağlayan Menderes – 45 gün Ali Şaşal Vural – 12 ay Abdurrahman Bayram – 3 ay Ömer Beriş – 45 gün Yunus Emre Tekoğul – 3 ay Arda Türken – 3 ay Burak Asan – 45 gün Erhan Çelenk – 45 gün Selim Dilli – 3 ay Mesut Can Tunalı – 3 ay Ali Aytemur – 45 gün Berşan Yavuzay – 3 ay Engin Kadir Gıcır – 3 ay Ahmet Emin Keskin – 45 gün Edis Köksaldı – 45 gün Muhammet Ali Özbaskıcı – 6 ay