Son Mühür - Beşiktaş, Cengiz Ünder transferinin ardından Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için harekete geçiyor. Siyah-beyazlıların, ocak ayında resmi görüşmelere başlaması öngörülüyor.
Temasa geçilecek
Ara transfer döneminde kadro takviyesi planlayan Beşiktaş, Fenerbahçe’nin deneyimli orta sahası İrfan Can Kahveci’yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı kalan 28 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde temas başlatması bekleniyor.
İki taraf da sıcak bakıyor
Sözcü’nün aktardığına göre, teknik direktör Sergen Yalçın İrfan Can’ı özellikle kanat ve 10 numara pozisyonlarında kullanmayı planlıyor. Yalçın’ın yönetime, “Transfer uygunsa alınsın” yönünde rapor sunduğu belirtildi. 2026 Dünya Kupası’na hazırlanan A Milli Takım’da kadro şansı yakalamak isteyen İrfan Can’ın ise düzenli forma şansı bulacağı bir takıma geçmeye olumlu baktığı ifade edildi.
En büyük engel maaşı
Fenerbahçe’de yıllık 60 milyon TL kazanan İrfan Can’ın yüksek maaşı transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Ancak, Cengiz Ünder transferinde uygulandığı gibi, ücretin iki kulüp arasında paylaşılması da olası görünüyor. Beşiktaş’ın bu yöntemi kullanarak önümüzdeki ay resmi adımı atması bekleniyor.
Fenerbahçe rakamları
Bu sezon Fenerbahçe ile 12 maçta görev alan İrfan Can Kahveci, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Sarı-lacivertli yönetim, geçen ay hem İrfan Can’ı hem de Cenk Tosun’u kadro dışı bırakmıştı.