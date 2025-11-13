Ara transfer döneminde kadro takviyesi planlayan Beşiktaş, Fenerbahçe’nin deneyimli orta sahası İrfan Can Kahveci’yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı kalan 28 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde temas başlatması bekleniyor.

Sözcü’nün aktardığına göre, teknik direktör Sergen Yalçın İrfan Can’ı özellikle kanat ve 10 numara pozisyonlarında kullanmayı planlıyor. Yalçın’ın yönetime, “Transfer uygunsa alınsın” yönünde rapor sunduğu belirtildi. 2026 Dünya Kupası’na hazırlanan A Milli Takım’da kadro şansı yakalamak isteyen İrfan Can’ın ise düzenli forma şansı bulacağı bir takıma geçmeye olumlu baktığı ifade edildi.

En büyük engel maaşı

Fenerbahçe’de yıllık 60 milyon TL kazanan İrfan Can’ın yüksek maaşı transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Ancak, Cengiz Ünder transferinde uygulandığı gibi, ücretin iki kulüp arasında paylaşılması da olası görünüyor. Beşiktaş’ın bu yöntemi kullanarak önümüzdeki ay resmi adımı atması bekleniyor.

Fenerbahçe rakamları