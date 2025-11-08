Son Mühür - Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde sabah saatlerinde çıkan yangın, faciaya yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek tesisi sardı ve bitişikteki binanın çatısına sıçradı.

Yoğun dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

6 kişi yaşamını yitirdi, 4 yaralı

Yangında 6 kişi hayatını kaybettı, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Yangında yaşamını yitirenlerin;

Esma Dikan (3 çocuk annesi)

Hanım Gülek (65, 3 çocuk annesi)

Şengül Yılmaz

Nisa Taşdemir (17)

Tuğba Taşdemir (18)

Cansu Esatoğlu (16) olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.