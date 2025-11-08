Osmaniye’nin Rızaiye Mahallesi’nde yaşayan engelli H.N.Y.’nin boğazına çiğnediği sakız kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken genç için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Telefona çıkan acil tıp teknisyeni Hilal Görür, panik halindeki aileye sakin olmalarını söyleyerek Heimlich manevrasını adım adım tarif etti.

Doğru yönlendirme sayesinde sakız çıkarıldı, H.N.Y.’nin nefesi açıldı ve hayati tehlike ortadan kalktı. Sağlık ekibi yaklaşık 5 dakika içinde adrese ulaşıp gerekli kontrolleri yaptı.

Hilal Görür: “Saniyeler çok değerliydi”

Başarılı müdahale sonrası konuşan Hilal Görür, yaşananları şöyle aktardı: “Çağrıda engelli bir vatandaşımızın boğazına sakız kaçtığını öğrendim. O an saniyelerin ne kadar değerli olduğunun farkındaydım. Hasta yakınına Heimlich manevrasını tarif ettim. Müdahale olumlu sonuç verdi. Hastanın nefes aldığını duyduğum anda büyük mutluluk yaşadık. Bizim için onur verici bir an oldu.”

Sağlık Müdürlüğü’nden teşekkür

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm personelimize verdikleri nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.