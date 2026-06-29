Son Mühür- Özgür Özel, İzmir turuna hız kesmeden devam ediyor. İzmir'in Kiraz ilçesine adım atar atmaz sevgiyle karşılanan Özel için sloganlar atılmaya başladı. Kiraz'da Özel'e, belediye başkanı Nasuh Coşkun ile CHP Kiraz İlçe Başkanı Mehmet Orhan da eşlik etti.

Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kiraz'a sözüm vardı"

"Kiraz'a hiç CHP'den genel başkan gelmiyor denilmişti, benim de sözüm vardı. Biz buraya belediye başkanımızın bir çayını içmeye, esnafla muhabbet etmeye, halini hatırını sormaya geldik. Burada muhteşem bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Bu günler gelip geçecek ama Özgür Özel bu günü unutmayacak. Ayrı ayrı sayamıyoruz ama görüyorsunuz; belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il başkanımız hepsi buradalar.

Kiraz ve Küçük Menderes Atatürk'ü sever. Atatürk'ün armağanı Cumhuriyet'i sahiplenir. Sandık demek; millet kimin gelmesini istiyorsa onun gelmesi, diğerinin gitmesi demektir.

'Bundan sonra Türkiye'de biz sandıkla geldik ama sandıkla gitmeyeceğiz. CHP çok güçlendi, biz onunla nasıl baş edeceğiz?' deyip CHP'nin cumhurbaşkanı adayını tutuklayanlar, belediyelere operasyon düzenleyenler oldu.

Gençlere, hayata küstürdükleri gençlere ve emeklilere yeni bir yol açıyoruz. Emekçilerle, çiftçilerle yeni bir yol açıyoruz. Hayvancılıkla uğraşanlara, sütçülere, besicilere yeni bir yol açıyoruz. Bayram değil seyran değil, seçim yok, imkan yok ama Kiraz'da pazartesi günü öğlenin ortasında sizinle yürüyoruz ya; biz Türkiye'de yeni bir yol açıyoruz! Bu yolda bizimle birlikte yürüyenlere, bu yola düşenlere, gönül verenlere selam olsun.

"Bu yolun sonu iktidardır"

Bu yolun sonu iktidardır. Bu yolun sonunda herkesin yüzünün gülmesi, halkın iktidar olması vardır. Halkın iktidar olması için bizimle yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar!"

Özgür Özel, konuşmasının ardından aşure kazanının başına geçerek vatandaşa aşure dağıttı. Sarılanlar, kolundan tutanlar, fotoğraf çekmek isteyenler Özgür Özel'in yanından ayrılmadı.