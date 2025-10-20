Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, saat 13.30 civarında başladı. Bayrampaşa’daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen kongre için partililer ve görevliler sabah 08.00’den itibaren hazırlıklara başladı. Kongrede; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Dilek İmamoğlu, ilçe belediye başkanları, delegeler ve üyeler hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar gerçekleştirildi. Saat 16.00 sularında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel kongre alanına geldi.

Özgür Çelik şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'nin köklerinden filizlendi. CHP Anadolu'nun her köşesinde yükselen bağımsızlık sesinin siyasal biçimidir. Partimiz emperyalizme karşı verilen kurtuluş destanının mirasçısıdır. CHP siperlerde, tarlalarda, dağ taşlarında ya istiklal ya ölüm diyenlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi devletin temeline harç koyan, ülke kuran, halkı ayağa kaldıran cumhuriyeti inşa eden bir partidir. Köy Enstitüleriyle aydınlığı Anadolu'ya taşıyan, kadınlara seçme seçilme hakkı veren, eğitimi, bilimi, sanatı, laikliği, sosyal adaleti sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çok partili hayata geçişi sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

Sosyal demokrasi fikriyle Anadolu topraklarını yeni düşünce akımlarıyla tanıştıran da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir yanda devrimler bir yanda emek ve eşitlik kavgası... Bu çınar 102 yıldır türlü fırtınalara rağmen ayakta durmayı başarmıştır. 102 yıl boyunca türlü saldırılara maruz kaldı Cumhuriyet Halk Partisi. Yeri geldi genel başkanlarımıza suikastler düzenlendi. Yeri geldi parti muhalefete düştüğünde milli mücadele kahramanı İsmet İnönü askerlerin silahlarının gölgesinde bekletildi yeri geldi partimizin mal varlıklarına el koyuldu.

Yeri geldi faşist 12 Eylül darbesi partimizi kapattı. Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i cezaevine gönderdi. Yeri geldi il başkanlarımıza ilçe başkanlarımıza suikastler düzenlendi. İl, ilçe başkanlarımız katledildi. Bugünse 102 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın saldırısı altındadır. Ama tüm saldırılara rağmen dimdik ayaktadır. Eğer 102 yıldır bu bayrak bu şekilde dimdik dalgalanabiliyorsa, eğer 102 yıldır türlü saldırılara rağmen bir Anka kuşu gibi Cumhuriyet Halk Partisi her seferinde kendini küllerinden yeniden yaratabiliyorsa önce bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonra halkımıza, sonra da siz değerli örgütümüze borçluyuz.

Kongrelerde yöneticiler, görev sürelerindeki çalışmalarına gelecek vizyonlarını topluma anlatırlar ve kendilerini delegelerin örgütün takdirine bırakırlar. Ben birazdan 2 yıllık görev süremizdeki bazı çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağım. Gelecek süreçteki çalışmalarımıza yönelik bazı değerlendirmelerde bulunacağım"

''İktidara yürüyoruz''

"2023 seçimlerinden sadece bir gün sonraydı 29 Mayıs sabahına hep birlikte uyanmıştık. O sabah toplumun büyük kesiminde bir yılgınlık hakimdi. İnsanlar umudunu kaybetmişti. Gençler heyecanını yitirmişti. Kadınlar umudunu kaybetmişti. İnsanlar işine, okuluna bile gitmek istemiyordu. O umutsuz ortamda o karamsar ortamda tam seçimlerden bir gün sonra birisi çıkıp bir söz söyledi, bir cümle kurdu ve bir kıvılcım çaktı.

Dedi ki 'kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın' dedi. 'Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir' dedi. Ekrem Başkan'ın değişim çağrısı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi çağrısı bu topraklarda yeni bir umudun başlangıcını ifade ediyordu. Tam o dönemde İstanbul il kongremiz gerçekleşmişti ve 2023 kongremizde biz size yeni bir yol, yeni bir başlangıç vadediyoruz demiştim.

İstanbul'dan yayılacak umutla, Anadolu'yu aydınlatmaya geliyoruz demiştim. 2023'te İstanbul'dan yayılan o umut dalgasıyla genel başkanımız Özgür Özel öncülüğünde Türkiye'nin birinci partisi olduk. Türkiye'nin birinci partisi bugün kararlı adımlarla emin adımlarla iktidara yürüyor. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Hep birlikte iktidara giriyoruz.''

''Yargıyla çökmeye çalışıyorlar''

15 buçuk milyon yurttaş oyuyla belirlenmiş cumhurbaşkanı adayımızı saf dışı bırakma çabası. Sandığı sembolik hale getirme çabası. Seçimle alamadıkları belediyelere araçsallaştırdıkları yargıyla çökmeye çalışıyorlar. Sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil, azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkese gazetecilere, sanatçılara, öğrencilere, diğer siyasi partilere, iş dünyasına, emek dünyasına, operasyonlar yapıyorlar, tutuklamalar yapıyorlar.

Gözdağı vermek istiyorlar. Toplumun gerçek sorunların üzerini örtmek istiyorlar ve yalanlar, iftiralar karşısında gerçekler konuşulmasın istiyorlar. Tüm baskılara rağmen bütün finansman baskısına rağmen bütün yargı tacizine rağmen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarih yazmaya devam ediyor. CHP'li belediyelerimiz kreşler açmaya devam ediyorlar. Belediyelerimiz yurtlar yapmaya devam ediyorlar, belediyelerimiz kent lokantaları açmaya devam ediyorlar. Belediyelerimiz emekliye pazar desteği, kentsel dönüşüm desteği vermeye devam ediyorlar"

Kongreye devam kararı verildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasına ilişkin talebini görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan YSK Başkanvekili Özübek, mahkemenin "Daha önce verilen tedbir kararının halen geçerli olduğu ve bu nedenle kongrenin yapılamayacağı" yönündeki yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na iletildiğini belirtti. Özübek ayrıca, “Kongrenin devam etmesi yönünde karar alındı. Usulüne uygun şekilde başlamış kongre süreçlerinin ilçe seçim kurulları tarafından durdurulamayacağı kararlaştırıldı. Karar, ilgili taraflara ve birimlere iletilecek” ifadelerini kullandı.