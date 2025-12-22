İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması, sanat dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, emniyet güçlerince yakalanarak sağlık kontrolü sürecine dahil edildi. Magazin ve sanat camiasını yakından ilgilendiren operasyonun detayları, yargı ve jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla gün yüzüne çıktı.

İlk operasyonda adresinde tespit edilememişti

Soruşturmanın ilk safhasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabahın erken saatlerinde pek çok ünlü ismin ikametine eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. 18 Aralık tarihinde düğmesine basılan bu geniş çaplı operasyonda, şarkıcı Yusuf Güney ve oyuncu Melisa Döngel’in adreslerinde bulunamadığı resmi kayıtlara geçmişti. Hakkındaki yakalama kararı uyarınca yetkililerce gözaltına alınan Güney, prosedür gereği sağlık muayenesinden geçirilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi. Ünlü şarkıcının sorgu sürecinin, soruşturmanın seyrine göre şekillenmesi bekleniyor.

Tanınmış isimler Adli Tıp kurumuna sevk edildi

Soruşturma dosyasında adı geçen ve daha önce gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gibi isimlerin jandarma komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu’na yönlendirilen bu isimlerden, biyolojik incelemeler kapsamında kan ve saç örnekleri alındı. Gerekli numunelerin verilmesinin ardından söz konusu dört ünlü isim, adli makamlarca serbest bırakıldı. Alınan örneklerin analiz sonuçlarının, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delil olarak kullanılacağı tahmin ediliyor.

Üç ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Soruşturmanın kapsamı sadece yurt içindeki isimlerle sınırlı kalmadı. Savcılık makamı, yaptıkları incelemeler sonucunda o esnada yurt dışında bulundukları teyit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da resmi yakalama kararı çıkardı. Bu isimlerin Türkiye’ye giriş yapmaları durumunda adli mercilere teslim edilmeleri bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve kamuoyunda büyük merak uyandıran bu operasyon dizisinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında derinleştirilerek devam edeceği vurgulandı.