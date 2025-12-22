Son Mühür- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor aşamasına geçtiği süreçte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un ''Pazar yazıları'' başlığı altında verdiği mesajlara CHP'den tepki var.

CHP'nin diplomasi kökenli Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan,

''Kimden aldığı yetkiyle kime hitaben konuştuğu ve görevi de belli olmayan bu bürokratın çıkardığı gürültüden millet iradesinin tecelligâhı TBMM sağlıklı çalışamıyor.'' sözleriyle Mehmet Uçum'u hedef aldı.

''Amiri kimse gereken talimatı verse de artık biraz az konuşsa keşke.'' çağrısında bulunan Tan,

''Yoksa Yüce Meclisin üzerine bilakis Saray vesayetinin gölgesi mi düşsün isteniyor?

Ya da ne siyasete ne Anayasaya tâbi, kendini Cumhuriyetin üzerinde veya onun sahibi gören bir "devlet" var da onun vesayeti midir söz konusu olan?'' diye sordu.



Uçum son yazısında ne mesaj verdi?



''Geçiş sürecinde bir demokrasi pazarlığı olmaz. Demokrasi pazarlığı çabası geçiş sürecinin esası açısından kökten yanlış olur.'' diyen Mehmet Uçum,

''Geçiş süreci hukuku nihai pratik teyitlere bağlı olarak münfesih terör örgütünün aktif ve destek unsurlarına yönelik soruşturma, kovuşturma ve infaza ilişkin düzenlemeler ile toplumla bütünleşme konularıyla sınırlıdır.

Diğer deyişle, genel hukuk başlıkları ve demokrasiyi geliştirme perspektifi -özel, geçici ve ayrı bir kanun gerektiren- geçiş sürecinin değil, geçişten sonraki genel gündemin konusudur.'' vurgusunda bulundu.

27 Şubat çağrısı bağlayıcıdır...



''Durum nettir: Tüm unsurlar bakımından 27 Şubat çağrısı bağlayıcıdır ve o çerçevenin dışına çıkılmamalıdır. Suriye’de ise 10 Mart mutabakatına mutlak uyum şarttır. '' diyen Uçum,

''Kısaca bu tarihi fırsatın heba edilmemesi fikrine katılan herkes her türlü fikri ve fiili sabotaja karşı çıkmalı, makul ve gerçekçi önerileri öne çıkarmalıdır.

Bırakın imkansız talepleri, ilerleyen zamanlarda gündeme gelebilecek, olabilir konuları bile bugün şart koşmak süreci sabote etmek anlamı taşır.'' uyarısında bulundu.