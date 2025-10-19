İsrail ordusundan dikkat çeken bir açıklama geldi. Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulamaya konulduğu ifade edildi. Ateşkesin Hamas tarafından ihlal edildiği iddia edilmişti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ayrıca, ateşkesin uygulamada olacağı ancak ihlal edildiği takdirde güçlü bir yanıt verileceği belirtildi.

Hamas heyeti Mısır'da!

Hamas liderlerinden Halil Hayye'nin başkanlığını yaptığı heyet, ateşekes süreci için Mısır'a gitti. Konuyla ilgili olarak Hamas'ın yaptığı yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye'nin başkanlığını yaptığı heyetin ara bulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması ve sürecin görüşülmesi için Mısır'ın başkenti Kahire'de oldukları belirtildi.

Ateşkes sürecinde yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, sürecin nasıl işleyeceği ise kamuoyu tarafından merak konusu.