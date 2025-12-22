Son Mühür- Gazeteci Sevilay Yılman, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla spor ve adliye kulislerini hareketlendirdi.

Yılman, tutuklu bulunan Ela Rümeysa Cebeci’nin ifadeleri doğrultusunda yeni isimlerin de adli sürece dahil olabileceğini öne sürdü.

“Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeye çağrılacak”

Yılman, programda yaptığı değerlendirmede, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın ardından başka kulüplerden isimlerin de gündeme gelebileceğini iddia etti.

Açıklamasında, “Ela bela olmuş başka kulüplere de. Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeye çağrılacak ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ismi öne sürüldü

Söz konusu açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, iddiaların Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u işaret ettiği yorumları yapıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu iddia, spor camiasında tartışma yarattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yalanlama

Gündemi sarsan açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili net bir yalanlama geldi.

Başsavcılıktan edinilen bilgilere göre, gelinen aşamada Okan Buruk’un ya da başka bir teknik direktörün ifadeye çağrılmasına yönelik herhangi bir adli işlem bulunmuyor.

“İddialar gerçeği yansıtmıyor”

Savcılık kaynakları, kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgularken, soruşturmanın mevcut çerçevesinde ilerlediğini ve yeni bir çağrı kararının söz konusu olmadığını belirtti.