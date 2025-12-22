Son Mühür/ Osman Günden- Radyo Televizyon Meslek Birliği (RATEM) 12. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimle Vedat Gündoğan, birliğin yeni başkanı oldu.

Mevcut Başkan Aydın Şerbetçioğlu ile başkan adayı Vedat Gündoğan’ın listelerinin üyelerin oyuna sunulmasının planlandığı genel kurul süreci, daha önce divan kurulunun oluşturulamaması nedeniyle ertelenmişti. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte RATEM’de yönetim değişikliği resmiyet kazandı.

“RATEM sorun üretemeyen değil, çözüm üreten bir yapı olacak”

Seçimlerin ardından Son Mühür’e konuşan Vedat Gündoğan, yeni dönemi ve hedeflerini anlattı. Gündoğan, Anadolu’daki yerel radyo ve televizyon yayıncılarının sorunlarını bizzat yaşayan bir anlayışla yola çıktıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bir yola çıkarken Anadolu'da, Anadolu'nun dört bir tarafında radyo ve televizyon yayıncısı arkadaşlarımızın sorunlarını içinde yaşayarak bilen olalım istedik.

RATEM gibi büyük bir yapının, radyo ve televizyon yayıncılarının bir arada olduğu bu kadar güçlü bir kuruluşun geride kaldığını ve kendi sorunlarını dahi anlatamadığı bir tablo vardı. Biz bu sorunları çözecek, geride bırakacağız.”

“Büyük kanallar ile küçük kanallar aynı ailenin parçası”

Gündoğan, yeni dönemde yayıncılar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, sektörde birlik vurgusu yaptı:

“Bireysel olarak büyük kanallarımızın, küçük kanallarla kardeşliğini geliştirerek daha büyük bir aile olduğumuzu göstereceğiz. Radyo ve televizyon yayıncılığının hak ettiği değeri birlikte ortaya koyacağız.”

“Huzur hakkını reddettik, zorlandık ama reddettik”

Genel kurul öncesinde önceki yönetimin “huzur hakkı” talebinin tartışma konusu olmasıyla ilgili de konuşan Gündoğan, bu başlıkta net bir duruş sergilediklerini ifade etti. Yeni başkan, seçim sürecindeki yaklaşımlarını şu sözlerle anlattı:

“Biz yola çıktığımız ilk gün; ne koltuk, ne makam, ne başkanlık, ne de yönetim gibi bir isteğimizin olmadığını söyledik.

Buradaki amacımız radyo ve televizyon yayıncılarına hizmet etmekti. Makamlar gelip geçicidir, esas kalıcı olan yayıncıların gönlünü fethetmektir.

Yayıncının huzursuz olduğu bir yerde, huzur hakkıyla kendimizi huzurlu kılamazdık. Onu da reddettik. Zorlandık ama reddettik.”

Aydın Şerbetçioğlu ne talep etmişti?

RATEM Genel Kurulu’nda, mevcut başkan Aydın Şerbetçioğlu’nun yeni dönem için başkanlık görevi kapsamında aylık 6 asgari ücret tutarında huzur hakkı talep ettiği gündeme gelmişti.

Söz konusu talep, genel kurul toplantısının en çok tartışılan başlıklarından biri olmuş, sektörde ve üyeler arasında geniş yankı uyandırmıştı.

RATEM’de yeni dönem başladı

Vedat Gündoğan’ın başkan seçilmesiyle birlikte RATEM’de, yayıncıların ortak sorunlarına odaklanan, birlik ve dayanışmayı önceleyen yeni bir dönemin başladığı mesajı verildi.

Yeni yönetimin, özellikle yerel ve bölgesel yayıncıların sorunlarının daha görünür hale getirilmesi ve çözüm üretilmesi konusunda nasıl adımlar atacağı önümüzdeki süreçte yakından izlenecek.