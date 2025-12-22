Son Mühür- Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasının ardından Türkiye günlerdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu soruişturmasına kilitlenmiş durumda.

HaberTürk sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'nin cep telefonundaki yazışmalarda adı geçen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağırılmış, Saran hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.

Medya, iş ve sanat dünyasına uzanan soruşturma kapsamında en son sosyal medya fenomeni Cihan Şensözlü, İsmail Ahmet Akçay, Eser Gökhan, Mehmet Ali Gül, Yiğit Macit ve Mehmet Güçlü tutuklandı.



Saran'a yurt dışı yasağı gelmişti...



Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundaki yazışmalar da soruşturmanın nereye kadar genişleyeceği merakla bekleniyor.

Ela Rümeysa Cebeci'nin whatsapp mesajları yüzünden ifade için çağırılacak isimler kim olacak sorusunun tartışıldığı süreçte gazeteci Sevilay Yılman'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Galatasaray Kulübü'nün Teknik Direktörü Okan Buruk ismine dikkat çeken Yılman,

Show Tv'deki programında “Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Ela Rümeysa Cebeci için ifadeye çağırılacağını duydum. İnşallah doğru değildir ama emin olmasam paylaşmam '' diye konuştu.

