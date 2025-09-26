Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu CHP cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ertelenen bilirkişi davasının ardından Silivri’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasında yolsuzluk iddiaları, devam eden davalar ve partinin hukuki hamleleri hakkında değerlendirmeler yaptı.

“Yolsuzluk” iddialarına itiraz: “Rakamlar tutmadı”

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öne sürülen yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Başsavcılığın daha önce bahsettiği büyüklükte bir usulsüzlük iddiasının, İBB bütçesi ve harcamalarına ilişkin veriler incelendiğinde doğrulanmadığını belirtti. Özel, kamuoyuna yansıyan iddiaların çürütüldüğünü ve davanın iddianamesinin hazırlanamadığını söyledi.

Bilirkişi davası ve “Satılmış bilirkişi” iddiası

Bugün görülen bilirkişi davasına değinen Özel, İmamoğlu’na ilişkin bilirkişi seçiminin tesadüfi görünmediğini ve bazı bilirkişilere yönelik “satılmış” iddialarının ortaya atıldığını aktardı. Mahkeme sürecinde bilirkişi S.B.’nin dinlenmesi talebinin reddedildiği, duruşmanın 12 Aralık’a ertelendiği biliniyor.

“Ahmak”, “Çirkin”, “Satılmış” davaları: Siyasi amaç iddiası

Özel, “Ahmak”, “Çirkin” ve “Satılmış” olarak adlandırdığı çeşitli davaların İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını engellemeye yönelik girişimler olduğunu savundu. Geçmişte Süleyman Soylu ile yaşanan tartışmaya atıf yapan Özel, bazı sözlerin seçim hukuku ve siyasi yasak getirme amacıyla dava konusu yapıldığını ifade etti.

Kongre ve Asliye Hukuk süreçleri

İl kongrelerinin iptali ve 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, kongre süreçlerine dair açılan davaların bir kısmının Ankara’daki Asliye Hukuk mahkemelerinde birleştiğini, istinaf yolunun açıldığını ve parti olarak hukuki yolları kullanacaklarını söyledi. Özel, parti içi görev teslimlerinin sürece karşın devam edeceğini belirtip, pazartesi günü öngörülen il başkanlığı devir teslimine işaret etti.

Kayyum, iade talepleri ve toplumsal mesaj

Özel, kayyum atanan belediyelerin geri iadesi ve bu kapsamda tutuklanan bazı kişilerin serbest bırakılması taleplerini yineledi. Bu konuları hukuki ve siyasi platformlarda takip edeceklerini bildirdi.

Erdoğan–Trump Görüşmesi ve Filistin meselesi

Özel, Erdoğan–Trump görüşmesini değerlendirirken Türkiye’nin dış politika yönetimine tepki gösterdi. Filistin meselesinin masada gündeme gelmemesini eleştiren Özel, Sumud filosunu koruma ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma çağrısını yineledi.

Özel, görüşmeye ilişkin olarak Trump’ın Türkiye’ye yönelik tavizlerini ve övgülerini de aktardı:

“Trump beni o kadar övsün, yerin dibine girerim. Trump gibi bir menfaatçi bu kadar menfaati temin edip sonra dönüp dönüp iyi adam…”

Özel, Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde stratejik kazanımlar elde edilmesine rağmen, içeride demokratik meşruiyet ve şeffaflığın korunması gerektiğini vurguladı

Hukuki takip ve ilerleyen süreç

Özel, parti olarak hukuki yollardan vazgeçmeyeceklerini, hakkında karar veren mahkemelere karşı itiraz, reddi hakim ve tazminat davaları dahil olmak üzere çeşitli hukuki başvurular yapacaklarını söyledi. Açıklamasında, sürecin yakından takip edileceğini ve gereğinin hukuka uygun biçimde yapılacağını belirtti.