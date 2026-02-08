Son Mühür - Google bünyesinde hizmet veren YouTube Music, ücretsiz kullanıcıları kapsayan yeni bir kısıtlamayı hayata geçirdi. Uzun süredir test aşamasında olan uygulamayla birlikte, şarkı sözü görüntüleme özelliği tamamen ücretli hale getirildi.

Güncellemeyle birlikte ücretsiz sürümü kullanan müzikseverler, şarkı sözlerini takip etmek istediklerinde abonelik uyarısıyla karşılaşıyor. “Şimdi Çalınıyor” ekranında yer alan orta sekmede, kullanıcılara kalan görüntüleme haklarını gösteren bir bilgilendirme kartı sunuluyor ve Premium abonelik öneriliyor.

Beş şarkı sınırı getirildi

Sisteme göre ücretsiz kullanıcılar, abone olmadan önce yalnızca beş şarkının sözlerini görüntüleyebiliyor. Bu hakkın dolmasının ardından şarkı sözü erişimi tamamen kısıtlanıyor.

Sözler buzlanmış şekilde sunuluyor

Kota dolduktan sonra şarkı sözü sayfasına giren kullanıcılar, metnin yalnızca ilk birkaç satırını görebiliyor. Şarkı sözlerinin devamı buzlanmış ve okunamaz biçimde gösterilirken, aşağı kaydırma özelliği de devre dışı bırakılıyor. Yeni kısıtlama, 7 Şubat itibarıyla dünya genelindeki kullanıcılara geniş çaplı olarak uygulanmaya başlandı.