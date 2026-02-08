Son Mühür- İYİ Parti'de başladığı siyasi hayatını Mansur Yavaş'la birlikte CHP'de devam ettiren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu çarşamba günü yapılacak AK Parti Grup toplantısında AK Parti rozetini takması beklenen Özarslan için CHP Ankara il örgütünde alarm verildiği öğrenildi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un son gelişmeleri konuşmak için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleriyle İl Başkanlığında bir araya geldiği belirtiliyor.

Başkent kulislerinde, Mesut Özarslan'ın Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği için listeye yazdırdığı 12 isim olduğu ve bu isimlerin de Özaraslan'la birlikte AK Parti'ye geçebileceği konuşuluyor.

Mansur Yavaş zor durumda...



İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olarak siyasi hayatına başlayan Mesut Özarslan 2019'dan itibaren Mansur Yavaş'la birlikte yol almaya başlamıştı. Özarslan'ın Keçiören Belediye Başkan adaylığını Mansur Yavaş'ın istemesi nedeniyle, Yavaş'ın son gelişmelerden yıpranabileceği konuşuluyor.

