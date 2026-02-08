Son Mühür- Avrupa Birliği (AB), çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında ambalaj kullanımını azaltmaya yönelik kapsamlı bir düzenleme üzerinde uzlaştı. Yeni kurallar, özellikle restoran, otel ve fast-food sektörlerinde yaygın olarak kullanılan tek kullanımlık ürünlerde önemli değişiklikler öngörüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ambalaj tüketiminde köklü bir dönüşüm hedefleniyor.

Sos paketleri kademeli olarak yasaklanacak

Yeni ambalaj mevzuatı doğrultusunda ketçap, mayonez ve benzeri soslar için kullanılan tek kullanımlık küçük paketlerin aşamalı biçimde kullanımdan kaldırılması planlanıyor. AB, bu adımla plastik atık miktarını azaltmayı ve yeniden kullanılabilir çözümleri yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Restoran ve otellerin, doldurulabilir kaplar veya büyük hacimli dispenser sistemlerine geçmesi gerekecek.

PFAS içeren ambalajlara tam yasak

Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri de PFAS içeren ambalajların tamamen yasaklanması oldu. Yağ ve sıvı geçirmezlik sağlamak amacıyla kullanılan bu kimyasalların çevrede kalıcı olduğu ve insan sağlığına yönelik riskler taşıdığı uzun süredir tartışılıyor. AB, PFAS barındıran tüm ambalajları piyasadan çekmeyi hedefliyor. Yasak, yalnızca gıda ambalajlarını değil, birçok tek kullanımlık ürünü de kapsayacak.

50 mililitrenin altındaki ambalajlara sınır

AB’nin yol haritasına göre 2030 yılından itibaren 50 mililitrenin altındaki ambalajların kullanımına izin verilmeyecek. Bu kararın özellikle turizm, gastronomi ve catering sektörlerinde iş yapış biçimlerini değiştirmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, yeni uygulamaların kısa vadede uyum sürecini zorlaştırabileceğini, ancak uzun vadede çevresel fayda sağlayacağını ifade ediyor.

Meyve ve sebzede ambalajsız satış dönemi

Düzenleme yalnızca sos paketleriyle sınırlı kalmıyor. Ağırlığı 1,5 kilogramın altındaki meyve ve sebzelerin ambalajsız şekilde satılması da planlanıyor. AB, bu uygulamayla marketlerde plastik kullanımını azaltmayı ve tüketicileri daha sürdürülebilir tercihlere yönlendirmeyi amaçlıyor.

Avrupa’da kişi başına düşen ambalaj atığı miktarının en yüksek olduğu ülkelerden biri Almanya olarak dikkat çekiyor. Ülkede kişi başına yıllık ambalaj atığı yaklaşık 225 kilogram seviyesinde bulunuyor ve bu rakam AB ortalamasının üzerinde. Yeni düzenlemelerle birlikte, 2018 yılına kıyasla 2040 yılına kadar ambalaj atıklarının yüzde 15 oranında azaltılması hedefleniyor.