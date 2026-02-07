İzmir’de, Erzurum’un köklü kültürel miraslarından biri olan Herfene geleneğini yaşatmak ve farklı kesimleri aynı sofrada buluşturmak amacıyla “Geçmişten Geleceğe Herfene” programı düzenlendi. Etkinlik, yoğun katılım ve güçlü mesajlarla dikkat çekti.

Protokol ve davetliler programda bir araya geldi

Bir otelde gerçekleştirilen programa Süleyman Elban, Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, Aydın Pehlivan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Elban: “Erzurum denince akla önce insanının mertliği gelir”

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Erzurum’un coğrafi ve kültürel zenginliklerine değinirken, kentin asıl değerinin insanı olduğunu vurguladı. Elban, Erzurum’un yalnızca doğal güzellikleri ve mutfağıyla değil, Dadaşların mertliği ve vatan sevgisiyle anılması gerektiğini belirterek, “Erzurum denildiğinde akla soğuk havası değil, insanının yüreği gelir” dedi.

“Bu kültürü yaşatmanız hepimiz için kıymetli”

Erzurum kültürünün İzmir’de yaşatılmasının önemine dikkat çeken Elban, binlerce kilometre uzakta olunmasına rağmen bu değerlerin canlı tutulmasının takdire şayan olduğunu söyledi. Kültürel mirasın yalnızca aileler değil, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

İnan: “İzmir’de misafir değil, ev sahibiyiz”

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise konuşmasında İzmir’de yaşayan Erzurumluların kente güçlü bir aidiyetle bağlı olduğuna dikkat çekti. İnan, “Biz bu şehirde misafir değil, ev sahibiyiz. Köklerimiz de geleceğimiz de bu topraklardadır” diyerek İzmir’in çok kültürlü yapısına vurgu yaptı.

Herfene sofrasının ardındaki emek anlatıldı

Eskiizmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Kurtlu, Herfene sofrasının sadece bir yemek organizasyonu olmadığını belirtti. Kurtlu, bu sofranın imece ruhunu, kardeşliği ve “biz” bilincini temsil ettiğini söyleyerek, hazırlık sürecinin manevi yönüne dikkat çekti.

“Herfene, paylaşmanın en güzel hâlidir”

Kurtlu, Herfene geleneğinin paylaşmayı ve dayanışmayı esas aldığını ifade ederek, “Herfene demek ‘benim’ ya da ‘senin’ değil, ‘bizim’ olanı paylaşmak demektir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Birlik ve aidiyet vurgusu

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu da konuşmasında Erzurum’un tarih boyunca milli duruşun simgesi olduğunu belirtti. Gurbette yaşayan Erzurumluların, bu kültürel ve manevi mirası yaşatmayı sorumluluk olarak gördüğünü dile getirdi.

Program geleneksel Herfene ile sona erdi

Konuşmaların ardından Herfene geleneği icra edildi. Aynı sofrada buluşan katılımcılar, paylaşım ve dayanışma kültürünün somut bir örneğini yaşarken, program büyük bir memnuniyetle sona erdi.