Aydın’da etkisini sürdüren yoğun yağışlar, Büyük Menderes Nehri’nde su seviyesinin kritik düzeye ulaşmasına neden oldu. Nehir boyunca taşkın riski artarken, yetkililer vatandaşlara peş peşe uyarılarda bulundu.

Taşkın riski nedeniyle uyarılar yapıldı

Bölgede devam eden sağanak yağışlar sonrası Büyük Menderes Nehri, son dönemin en yüksek su seviyesine ulaştı. Nehir hattı boyunca bazı noktalarda taşkınlar meydana gelirken, olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için tedbirler artırıldı.

“Nehir yatağı ve seddelerden uzak durun” uyarısı

Yetkililer, taşkın riskinin artması nedeniyle özellikle nehir yatağı, sedde ve çevresindeki düşük kotlu alanlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Görevli ekipler tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Tedbirler sürdürülüyor

Aydın genelinde taşkın tehlikesine karşı ilgili kurumlar sahadaki çalışmalarını sürdürürken, nehirdeki su seviyesinin yakından takip edildiği bildirildi. Yağışların devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gerekli müdahalelerin hazır tutulduğu kaydedildi.