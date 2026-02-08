Son Mühür- Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde 3 dönemdir belediye başkanı olarak görev yapan Zeynep Güneş'in kıyafeti üzerinden tartışma başlatan zanlı Erzurum'da yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.



Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.



Erzurum'da yakalandı...



Erzurum'da polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu" kapsamında sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Belediye Başkanı Güneş'e giyimi üzerinden hakarette bulunduğu belirtildi.