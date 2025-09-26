Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında açılan dava, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, kayyum heyetine yapılan itirazı değerlendirdi ve reddetti. Böylece kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin’in görevine devam etmesine karar verildi.

CHP’den sert tepki

Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hukuki sürece dair ilk değerlendirmesini yaptı. Özel, alınan kararın açık bir hukuk ihlali olduğunu savunarak, “İstinaf yolu açıldı, bu süreçte tüm hukuki adımlarımızı atacağız” dedi.

“Hakime tazminat davası açacağız”

Özel, konuşmasında sert ifadeler kullandı ve kararı veren hakim hakkında tazminat davası açacaklarını duyurdu.

Ayrıca reddi hakim talebinde bulunacaklarını belirterek, “O mahkemede muhatabımız bu hakim olmayacak, tüm CHP’liler olacak. Hukuki olarak elimiz yakasındadır” sözlerini sarf etti.

“Delege iradesi gasp edilmeye çalışıldı”

CHP lideri, mahkemenin kararını eleştirirken, delege iradesinin yok sayıldığını vurguladı. Özel, “İl kongremize icra memuru gönderdiler, bu hukuk dışı müdahalenin hesabını soracağız” diyerek, partinin geri adım atmayacağını ifade etti.

Süreç nasıl ilerleyecek?

CHP’nin kararı istinafa taşımasıyla birlikte dava süreci bir üst mahkemede devam edecek. Parti yönetimi, hem siyasi hem de hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini vurgularken, gözler önümüzdeki duruşmalara çevrildi.

Ayrıntılar geliyor...