Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet’in laik ve bilimsel eğitim anlayışının simge isimlerinden Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı. Henüz 15 yaşındayken eğitim hakkından yararlanmak için Türkiye’yi seçen ve Türk vatandaşlığına geçen Abadan Unat’ın yaşamı, akademik mücadelesi ve Cumhuriyet’e katkıları etkinlikte farklı yönleriyle ele alındı.

Unat’ın eğitim konularındaki mücadelesi konuşuldu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından organize edilen anma programı, Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in açılış konuşmasıyla başladı. Programın moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna üstlenirken, etkinlikte hukuk, akademi ve medya dünyasından önemli isimler söz aldı.

Anma programında; 19. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü sahibi Av. Nazan Moroğlu, İstanbul Barosu eski Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın oğlu Mimar Mustafa Kemal Abadan ile gazeteci-yazar Zeynep Oral, Abadan Unat’ın bilimsel üretimini ve toplumsal etkisini değerlendirdi. Konuşmalarda, Abadan Unat’ın iletişim, siyaset bilimi ve sosyoloji alanlarındaki öncü çalışmaları ile demokrasi, kadın hakları ve eğitim konularındaki mücadelesi öne çıkarıldı.

Abadan Unat’ın düşünsel mirası, farklı kuşaklardan katılımcıların tanıklıklarıyla aktarıldı

Sunuculuğunu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Rüveyda Çakmak’ın yaptığı etkinlikte, Cumhuriyet’in öncü kadınlarından biri olan Abadan Unat’ın yaşam öyküsü ve düşünsel mirası, farklı kuşaklardan katılımcıların tanıklıklarıyla aktarıldı. Yoğun ilgi gören program, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın bilimsel ve toplumsal mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapılan değerlendirmelerle sona erdi.