Türkiye’nin savunma sanayiindeki gurur projesi Milli Muharip Uçak KAAN, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show (WDS) fuarında tüm dünyayı kendine hayran bırakan bir teknoloji şovuyla sahneye çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uluslararası arenada gövde gösterisi yaparken, geleneksel tanıtım yöntemlerini bir kenara bırakarak ileri teknolojiyle harmanlanmış interaktif bir sunum konseptini ilk kez bu organizasyonda görücüye çıkardı.

Maketlerden hareketli konseptlere

TUSAŞ, tanıtım stratejisinde radikal bir değişikliğe giderek geçmiş fuarlarda sergilenen cansız ve sabit maketler yerine, izleyicileri içine çeken hareketli bir sistem tercih etti. Bu yeni yaklaşımda, TUSAŞ standının merkezinde yer alan KAAN ve ANKA III platformları, arka plandaki yüksek çözünürlüklü LED ekranlarla tam bir uyum içerisinde hareket ediyor. Senkronize bir kurguyla desteklenen sunumda, KAAN ve iki yanında ona eşlik eden ANKA III'lerin hangardan çıkış anından itibaren gerçekleştirdikleri taarruz manevraları izleyicilere gerçekçi bir deneyim sunuyor. Dijital ekranlar ve hareketli mekanizmaların birleşimi, TUSAŞ standını fuarın en ilgi çekici noktalarından biri haline getirdi.

Hava Harp doktrininde yeni çağ

Riyad’daki fuarın odak noktasını oluşturan en önemli teknik yeniliklerden biri, Türkiye’nin savunma doktrinine kazandırdığı Otonom Kol Uçuşu (OKU) konsepti oldu. Modern hava savaşlarının temelini oluşturan "insanlı-insansız takımlanma" (MUM-T) yaklaşımının en somut örneği olan bu sistem, KAAN gibi pilotlu jetlerin, ANKA III gibi insansız hava araçlarıyla bir bütün halinde operasyon icra edebilmesini sağlıyor. Bu konsept sayesinde, KAAN pilotu otonom jetleri birer yardımcı güç olarak komuta edebilecek ve hava operasyonlarında stratejik bir üstünlük elde edilecek. TUSAŞ’ın bu vizyonu, Türkiye’nin havacılıkta 6. nesil uçak teknolojilerine ne kadar yaklaştığının da bir kanıtı niteliğinde.

İnteraktif deneyim: Ürünlere 360 derece bakış

TUSAŞ, standına entegre ettiği dört adet geniş dokunmatik ekran ile ziyaretçilere ürünleri dijital ortamda derinlemesine inceleme şansı sunuyor. Ziyaretçiler, fiziksel olarak orada bulunan araçların ötesinde, platformların teknik detaylarına ulaşabiliyor, sistemleri 360 derece döndürerek inceleyebiliyor ve gerçek operasyon videolarını izleyebiliyor. Dijitalleşen dünyanın gerekliliklerini fuar alanına taşıyan bu sistem, sadece bir sergileme alanı değil, aynı zamanda kapsamlı bir bilgi bankası işlevi görüyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, dijital dünyanın sunduğu imkanların artık gerçeğe çok yakın senaryolar oluşturmaya izin verdiğini belirterek, bu dijital altyapının ilerleyen süreçte yapay zeka ile daha da güçlendirileceğinin altını çizdi.

Küresel tur devam ediyor: HÜRJET ve GÖKBEY de dahil edilecek

Riyad’da ilk kez denenen bu ileri seviye tanıtım stratejisi, TUSAŞ’ın önümüzdeki dönemde katılacağı diğer uluslararası fuarların da standardını belirleyecek. Şirket, bu etkileyici dijital konsepti Endonezya, Malezya ve İngiltere gibi ülkelerde düzenlenecek savunma organizasyonlarına da taşımayı planlıyor. Üstelik bu teknolojik sunum sadece KAAN ve ANKA III ile sınırlı kalmayacak; HÜRJET ve GÖKBEY gibi diğer yerli platformlar için de benzer hareketli ve dijital senaryolar hazırlanacak. Mehmet Demiroğlu, ziyaretçilerin profiline göre "terzi usulü" hazırlanmış bilgi paketleri sunacaklarını ve dijitalleşmenin sağladığı hızla ürünlerini daha etkin tanıtacaklarını ifade ederek, Türkiye’nin teknolojik liderlik hedefini bir kez daha vurguladı.