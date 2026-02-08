Son Mühür- Suriye'de Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında sıcak çatışmaların yaşandığı süreçte Kamışlı'dan gelen bir görüntü tüm Türkiye'de haklı bir öfkeye neden olmuştu.

Türk bayrağını indiren ve yakan güruha karşı Türkiye'nin her yerinde kimiz zaman bireysel, kimi zaman kurumsal tepkiler çığ gibi büyüdü.

Mavişehir sahilinde yırtık bayrak...



Anadolu insanı açısından Türk bayrağının önemini ortaya çıkartan sürecin ardından İzmir'den gelen bir görüntü ister istemez, kafaları karıştırdı.

Uzun süredir değiştirilmediği belli...



Tunç Soyer döneminde start verilen, Cemil Tugay döneminde de çalışmaların devam ettiği Mavişehir'deki Flamingo Doğa Parkı'nın hemen yanında yer alan 20 metrelik direğe asılan dev Türk bayrağı, zorlu doğa koşullarının etkisini gösterecek kadar yıpranmış görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Bu görüntü İzmir'e yakışıyor mu?

İzmir'e yakışmayan yıpranmış görüntüsüne rağmen dev Türk Bayrağı her gün önünden gelip geçen binlerce İzmirli'yi selamlamaya devam ediyor.

Sorumluluk Karşıyaka Belediyesi'nde...



İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir'de bulunan yıpranmış bayrağın kendi sorumluğunda olmadığına dikkat çekerek, ''Karşıyaka Belediyesi'nin sorumluluğunda olan bir alan. Bayrak değişimini de onlar yapıyor'' hatırlatmasında bulundu.

