Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinde Osmaniye ili Bahçe ilçesi merkezli orta şiddette bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.4 (Mw) olarak kaydedilirken, sığ derinliği nedeniyle sarsıntı bölge genelinde hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremin teknik verileri ve merkez üssü

AFAD verilerine göre sarsıntı, 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 12:09:08 TSİ itibarıyla gerçekleşti. Depremin merkez üssü, Osmaniye'ye bağlı Bahçe ilçesi olarak belirlendi.

AFAD'ın duyurduğu detaylar:

Büyüklük: 4.4 (Mw)

Merkez Üssü: Bahçe / Osmaniye

Derinlik: 8.8 km

Koordinatlar: 37.14417 N Enlemi, 36.61722 E Boylamı

Depremin yalnızca 8.8 kilometre gibi sığ bir derinlikte meydana gelmesi, yüzeye yakın enerji açığa çıkmasına ve dolayısıyla hissedilme şiddetinin artmasına yol açtı.

İlk gelen bilgiler: Can ve mal kaybı var mı?

4.4 büyüklüğündeki bu sarsıntı, Osmaniye'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremin hemen ardından, Osmaniye Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle merkez üssü olan Bahçe ilçesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hızla tarama ve kontrol çalışmalarına başladı.

Şu ana kadar yapılan ilk belirlemeler ve yetkililere ulaşan ihbarlarda herhangi bir can veya mal kaybının yaşandığına dair olumsuz bir bilginin bulunmadığı öğrenildi.