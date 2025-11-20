Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gürlek, futbolda bahis soruşturmasına ilişkin "Sevk edilen hakemler ya da ceza alan hakemler men edilen futbolcularla ilgili olarak mutlaka adli soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bu adli soruşturmayı gerektirmiyor altını çizmek istiyorum. Bizim su aşamada en önemli isimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin de devam eden liglere zarar vermemesini istiyoruz. Bu sürecin kesinlikle olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz, özellikle sosyal medyayı da bununla ilgili takip ediyoruz. Çünkü bunların amacı tamamen süreci sulandırmak" dedi.

"Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz"

"Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz'' diyen Gürlek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, spor yorumcuları olabilir. Havuzumuzda şike ve yasa dışı bahisle ilgili kim olursa üzerine düşüyoruz. Kulüp başkanları, kulüp yöneticilerini de göreceksiniz yüksek ihtimalle, yurt dışında beraber çalıştığımız kuruluşlar var ondan da bekliyoruz. Futbol bir emek oyunu, onlar burada geleceğini, ekmeğini kazanıyor. Interpol ve UEFA ile iş birliği içerisindeyiz dedik. Türkiye’deki bahsin büyük çoğunluğu yurt dışında legal olmayan sitelerde oluyor. Onlar IP adreslerini alabiliyorlar, yurt dışında kurulan legal siteler de olabiliyor. Üç tane savcı arkadaşımız sadece bu işe bakıyor, bu sürece biz Başsavcılık olarak önem veriyoruz. Kimse kendi üzerine bahis oynamıyor, başkası veya birinci derece akrabası üzerinden oynuyor. Mesela bir spor yorumcusu, eşi üzerinden bahis oynuyor ve bunu tespit ettik. Biz tamamen bahsin üzerine gidiyoruz. Bizim bir havuzumuz var. Suç ile disiplin cezasının ayrımını yapmamız lazım."

Neler yaşandı?

Futbolda yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma giderek genişliyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz haftalarda 371 hakemin bahis sitelerinde hesap açtığını ve 152 hakemin PFDK’ya sevk edildiğini açıklayarak kamuoyunun gündemine geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, nisan ayından bu yana soruşturmanın sürdüğünü belirterek Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarını ihbar olarak değerlendirdiğini kaydetti. Daha sonra düzenlenen operasyonda 18 kişi, ifadeleri alınmak üzere Emniyet’e götürüldü. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakem “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla, spor yazarı Umut Eken ise “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandı; 11 hakem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, dosyadaki delil durumu, MASAK analizleri ve para transferlerinin boyutunu göz önünde bulundurarak tutuklama kararını verdi. Takip eden günlerde TFF, bin 24 futbolcuyu PFDK’ya sevk etti. Disiplin kurulunun yaptığı inceleme sonucunda, bahis oynadıkları tespit edilen 282 futbolcudan 281’ine 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği duyuruldu.