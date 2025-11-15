Son Mühür- Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesiyle bağlantılı olarak, iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Olay, önceki gün Ortaköy’de yemek yedikten sonra üç kişinin yaşamını yitirmesiyle gündeme gelmişti.

İncelemeler sürüyor

Olay yerine giden ekipler, Böcek ailesinin kaldığı otelde kapsamlı bir inceleme başlattı. Yetkililer, olası zehirlenme kaynaklarını belirlemek için detaylı araştırma yürütüyor.

Yabancı turistler de etkilendi

İtalyan ve Fas uyruklu turistler de şüpheli zehirlenme nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumlarıyla ilgili yetkililer tarafından açıklama bekleniyor.