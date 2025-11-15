Son Mühür - TOKİ sosyal konut projesinde “genç” kategorisi ve başvuru şartları merak ediliyor. Başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar genç kategoriye ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. Ayrıca daha önce TOKİ projelerinden faydalanmış olanlar, yeniden başvuru yapıp yapamayacaklarını araştırıyor.

500 Bin Sosyal konut genç kategorisi

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında gençlere ayrılan “Genç Kategorisi” için başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu kategorideki hak sahipleri için toplam konutların %20’si ayrılmış durumda. Başvuru yapabilmek için adayların 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları ile anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmaması şart. Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi yapılmamış olması da başvuru için kritik bir koşul. İkamet şartı olarak başvurulan il veya ilçede en az 1 yıldır oturuyor olma veya nüfus kaydının o ilde bulunması gerekiyor. Gelir kriterine göre hane halkı aylık net geliri İstanbul’da en fazla 145.000 TL, diğer illerde ise 127.000 TL’yi geçmemeli. Gençlere ayrılan konutlar 1+1 tipi ve yaklaşık 55 m² büyüklüğünde planlanmış. Başvuruların ardından hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Peşinat oranı %10 olup, vade süresi 240 aya kadar çıkabiliyor.

TOKİ'den evi olan başvurabilir mi?

TOKİ tarafından duyurulan maddeler arasında şu detay da yer alıyor: “4- Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.”