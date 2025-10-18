Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, iki Cumhuriyet savcısına yönelik sözleri nedeniyle açılan hakaret davasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, savcının aksine görüş bildirmesine rağmen davanın, ön ödeme yapılmış olması gerekçesiyle düşürülmesine hükmetti.

Ön ödeme uygulaması davayı sonlandırdı

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, karar gerekçesinde İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan dava açıldığını belirtti. Ancak mahkeme, İmamoğlu’nun üzerine atılı suçun Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 75. maddesi kapsamında ön ödeme konusu olduğunu, sanığın mahkemenin belirlediği meblağı süresinde yatırdığını tespit etti. Bu nedenle TCK ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca kamu davasının düşürülmesine karar verildi.

Mahkeme kararında ayrıca, tarafların hükme ilişkin iki hafta içinde yazılı olarak mahkemeye itiraz edebileceği veya bulunduğu ceza infaz kurumuna dilekçe vererek süreci başlatabileceği hatırlatıldı.

Dava konusu sözler

İmamoğlu hakkında 24 Haziran’da açılan yeni davada, hakimlik ifadesi sırasında sevk yazısında adı geçen iki savcıya yönelik sözleri dava gerekçesi olarak gösterildi. İddianamede, İmamoğlu’nun savcılara “kumpas kuran, meslek onurunu yitirmiş kişiler” ifadeleri kullandığı ve beyanlarının onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikte olduğu öne sürüldü.

İmamoğlu, üniversite diploması iptal edildikten bir gün sonra, 19 Mart’ta gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Yeni dava kapsamında ise 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.