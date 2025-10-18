Son Mühür- İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını talep etti. Mahkeme, yazılı talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na iletti.

Mahkeme yazısında, daha önce CHP İstanbul İl Kongresi için verilen tedbir kararına dikkat çekilerek, söz konusu kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılmadan veya değiştirilmeden kongrenin gerçekleştirilmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Yazıda, kongreye ilişkin çalışmaların durdurulması ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu YSK’ya taşıdı

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, mahkeme kararının ardından CHP’nin planlanan kongresinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği konusunda Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) görüş sordu. Kurul, konuya ilişkin karar almak üzere 14.00’te toplandı.

YSK kongrenin yapılmasına karar verdi

YSK, değerlendirmelerin ardından CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına izin verdi. Kurulun kararıyla, partinin 19 Ekim’deki kongresi planlandığı şekilde devam edebilecek.

Benzer talep daha önce de gelmişti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz ay da CHP’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını istemişti. O dönemde yapılan başvuru İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na iletilmiş, ancak konu YSK gündemine taşınmış ve 24 Eylül’de kongrenin devamına karar verilmişti.