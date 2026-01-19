Son Mühür - Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Kupası finalinde, Fas ile Senegal başkent Rabat’taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fas, Brahim Diaz’a yapılan müdahale sonrası gelen uyarının ardından VAR incelemesiyle 90+8. dakikada penaltı kazandı. Hakemin penaltı noktasını göstermesi üzerine Senegalli futbolcular kararı protesto ederek sahayı terk etti. Senegalli futbolcu Sadio Mané, sahayı terk eden takım arkadaşlarını yeniden oyuna döndürmeye çalıştı. Mané’nin ısrarı üzerine Senegalli oyuncular yaklaşık 10 dakika sonra tekrar sahaya çıktı.

Penaltı kaçtı