Zorlu geçen karşılaşmada Akdeniz temsilcisini 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, maçın ardından İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle dönüş yapamadı. TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertli ekibin uçağı hava şartları sebebiyle kalkış izni alamadı. Haberde, takımın geceyi Alanya’da geçireceği ve pazartesi günü erken saatlerde İstanbul’a döneceği ifade edildi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 42’ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki farkı 1’e indirdi. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi konuk edecek, Alanyaspor da Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.