Son Mühür- İstanbul Şişli’de avukat Serdar Öktem, ofisi önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırı, Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Öktem’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Maskeli saldırganlar ve uzun namlulu silahlar

Cumhuriyet'in haberine göre, saldırganlar iki farklı araçla olay yerine geldi ve yüzlerini maskelerle gizledi. Saldırıda uzun namlulu silahların kullanıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunduğu bildirildi.

Yaralı Öktem hastaneye kaldırıldı

Saldırı sonrası Avukat Öktem, Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerinde ilk görüntülerde çok sayıda polis ekibi hazır bulunurken, Öktem’in sedye ile ambulansa taşındığı görüldü. Öktem, daha önce Sinan Ateş cinayeti dosyasında kısa süreliğine tutuklu kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Açıklamada, “Avukat Serdar Öktem’e yönelik silahlı saldırı ile ilgili olarak Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı olay yerinde ilk incelemeleri yürütmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir” denildi.