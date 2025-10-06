Son Mühür- Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren kişiler iki farklı araçla olay yerine geldi. Maskeli oldukları öğrenilen saldırganların, uzun namlulu silahlarla ateş açtıkları belirtildi. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırıya ilişkin incelemeler sürerken, bölgedeki güvenlik kameraları detaylı şekilde inceleniyor.

Sinan Ateş davasıyla gündeme gelmişti

Avukat Serdar Öktem, daha önce Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin MHP’li avukat Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Amiri’nin yargılandığı davayı, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de bulunduğu dava dosyasıyla birleştirme kararı almıştı.

Saldırı sonrası yoğun güvenlik önlemi

Olayın ardından Şişli’deki Büyükdere Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edilirken, olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Görgü tanıkları korku dolu anları anlattı

Saldırının gerçekleştiği anlarda bölgede bulunan bazı vatandaşlar, silah seslerinin art arda geldiğini ve insanların panik içinde kaçıştığını belirtti. Tanıklar, saldırganların araçlarına binip hızla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.