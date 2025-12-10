Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı mücadelesinin sembol isimlerinden olan 87 yaşındaki Gülsüm Nine yaşamını yitirdi. Toprağı, zeytinliği ve suyu için en ön safta mücadele eden Gülsüm Nine, çevre direnişinin unutulmaz figürlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Akbelen’in en ön safındaki kadınlardan biri

Akbelen Ormanı’nda aylardır süren ağaç kesimleri, hukuki süreçler ve nöbet eylemleri boyunca direnciyle tanınan Gülsüm Nine, bölgedeki köylülerin sesi olmayı başaran nadir isimlerden biriydi. Bastonuyla dahi nöbet alanını terk etmeyen Gülsüm Nine, Akbelen’de kadınların yürüttüğü çevre mücadelesinin sembollerinden biri hâline gelmişti.

Direnişçilerden duygusal veda mesajı

Akbelen direnişçilerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamada, Gülsüm Nine ve Zehra Nine’nin mücadelenin vicdanı olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Direnişin iki unutulmaz öncüsü; biri solda, biri sağda duran Zehra Nine ve Gülsüm Nine, yıllardır ormanı, yaşam alanlarını ve köylerini savunanların vicdanı olmuştu. Bugün artık ikisi de yaşamıyor; ancak geride bıraktıkları kararlılık, öfke ve inat hâlâ Akbelen’in her ağacında, her gövdesinde, her nefesinde hissediliyor. Bedenleri yoruldu, bastonları toprağa saplandı; ama adımları bir kez bile geri düşmedi. Artık rahat uyuyun… Sözümüz söz: Bu topraklara kıyanlara karşı bize emanet ettiğiniz mücadeleyi omuzlarımızda büyüteceğiz.”

Akbelen mücadelesinin hafızasında özel bir yer bıraktı

Aylar süren nöbetlerde, mitinglerde ve basın açıklamalarında yer alan Gülsüm Nine, köylülerin hak arayışının simgesi olmuştu. Direniş alanındaki varlığı, hem bölge halkına moral veriyor hem de çevre mücadelesinin görünürlüğünü artırıyordu.

Çevreciler, Gülsüm Nine’nin yaşamını yitirmesinin ardından “Akbelen’in çınarlarından biri daha devrildi” diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Mücadelesi Akbelen’de yaşamaya devam edecek

Gülsüm Nine’nin kaybı çevre savunucuları arasında derin bir üzüntü yaratırken, direnişçilerin verdiği söz bir kez daha hatırlandı: “Bu topraklara kıyanlara karşı mücadele büyütülecek.”