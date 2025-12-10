Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında staj yapan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencilerinin, bazı personel tarafından “cinsel istismara” maruz bırakıldığı iddiası Ankara’da büyük bir skandal yarattı. Olay, 16 yaşındaki bir öğrencinin aldığı mesajı yetkililere göstermesiyle ortaya çıktı.

Skandalı ortaya çıkaran mesaj ve savcılığa başvuru

İstismara uğradığını söyleyen bir kız öğrenci, kendisine gönderilen uygunsuz mesajı ailesiyle paylaşarak sürecin başlamasını sağladı.

Öğrencilerden birinin babasının konuyu savcılığa taşıdığı, TBMM Genel Sekreterliği’nin ise şikayet üzerine derhal harekete geçtiği aktarıldı.

İddialara göre istismar yıllardır sürüyor

İddialara göre; TBMM lokantasında staj yapan meslek lisesi öğrencileri uzun zamandır belirli personelin tacizine maruz kalıyor. Onlarca öğrencinin yıllar içinde benzer şekilde istismara uğradığı iddia edildi.

"Küçük sevgilim"

Soruşturma kapsamında, bazı personelin öğrencilere “küçük sevgilim” gibi ifadeler içeren mesajlar attığı öğrenildi.

TBMM kaynakları, istismarın yaklaşık 10 kişilik bir grup tarafından sistematik şekilde yürütüldüğünü belirterek çarpıcı bir iddiayı dile getirdi: “Her yıl gelen stajyerleri ‘Bu stajyer benim, şu senin’ diyerek aralarında paylaşıyorlardı.”

TBMM yönetimi çocuklarla birebir görüştü

Olayın ortaya çıkmasının ardından TBMM Genel Sekreterliği’nin stajyer öğrencilerle tek tek görüşerek tüm iddiaları kayıt altına aldığı, faillerin tespiti için kapsamlı bir inceleme yürüttüğü belirtildi. Soruşturmanın hem idari hem adli yönleriyle ilerlediği ifade edildi.

Meclis’ten resmi açıklama: "Bir personel görevden uzaklaştırıldı"

TBMM Genel Sekreterliği yaptığı yazılı açıklamada istismar skandalını doğruladı. Açıklamada şunlar aktarıldı: “2024–2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından 19.11.2025 tarihinde sunulan şikayet dilekçesi üzerine, 20.11.2025 tarihinde idari soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda bir aşçı, 04.12.2025 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştır. Diğer şüpheliler hakkındaki soruşturma derinlemesine sürmektedir.”

Açıklamada ayrıca soruşturmanın 12 Aralık’a kadar tamamlanmasının planlandığı ve gerek görülmesi halinde kamu görevinden çıkarma dahil tüm disiplin işlemlerinin uygulanacağı vurgulandı.

Adli süreç genişliyor

TBMM, soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgilerin savcılık ile paylaşılacağını belirtti. Sürecin yalnızca idari değil, aynı zamanda adli boyutuyla da takip edildiği ifade edildi.