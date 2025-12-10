Sosyal medyada “Şırdancı Mehmet” olarak tanınan fenomen Mehmet Sur’un kullandığı araç, Muş kent merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı.

Kaza şehir merkezinde meydana geldi

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş’un merkezi bir noktasında yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen kadın, o sırada seyir halindeki Mehmet Sur’un kullandığı aracın çarpması sonucu yere savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın acilen hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre kadının sol kolu ve sol bacağında kırıklar tespit edildi ve acil ameliyata alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Fenomen Mehmet Sur’un ifadesi alınırken, yaralı kadının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Doktorlar, ameliyatın ardından kadının durumunun yakından takip edildiğini aktarırken, kaza ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.