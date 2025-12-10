Son Mühür- TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Vestel’de son haftalarda özellikle beyaz yaka çalışanlara yönelik artan işten çıkarmalar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Oda açıklamasında, “Ülkenin yetişmiş mühendislerini üretimden uzaklaştırmak, teknolojik bağımsızlığın zayıflatılması anlamına gelir” ifadelerine yer vererek mühendis tasfiyesinin ulusal çapta risk oluşturduğunu vurguladı.

“Verimlilik ve tasarruf söylemleri bu politikaları meşrulaştıramaz”

Açıklamada, şirketlerde uygulanan daraltma politikalarının çalışanları yok sayarak sürdürülemeyeceğine dikkat çekildi. Oda, “Nitelikli iş gücünü tasfiye eden hiçbir şirket politikası ‘verimlilik’ veya ‘tasarruf’ söylemleriyle meşrulaştırılamaz” diyerek mevcut uygulamaların hem kurum içi çalışma barışını hem de ülkenin üretim düzenini tahrip ettiğini belirtti.

Vestel’deki tablo: “Sadece şirket kararı değil, ülkenin sanayi geleceğine dair alarmdır”

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Vestel’de artan işten çıkarmaların yalnızca bir işletmenin tercihi olmadığını, daha geniş bir sanayi politikası krizinin işareti olduğunu savundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Vestel A.Ş.’de son dönemde hem mavi yaka hem de özellikle beyaz yaka çalışanlara yönelen işten çıkarmaların artması, yalnızca bir şirket kararı olmanın ötesine geçerek ülkemizin üretim politikalarının, sanayi geleceğinin ve emeğe bakışının nasıl bir yola sürüklendiğini açıkça göstermektedir.”

“Mühendisi işsiz bırakan ülke teknoloji üretemez”

Oda, Türkiye’nin sanayide güçlenmesinin mühendislerin, teknikerlerin, araştırmacıların ve işçilerin ortak emeğiyle mümkün olabileceğini belirtti. Açıklamada şu çarpıcı ifadeler dikkat çekti:

“Mühendisini işsiz bırakarak teknoloji üretemez.”

“Teknisyenini değersizleştirerek verimlilik sağlayamaz.”

“Mavi yakasının güvenliğini ve güvencesini yok ederek üretim istikrarını koruyamaz.”

Bu çerçevede Vestel’deki işten çıkarmaların yalnızca fabrikanın içinde kalmadığı; ülkenin nitelikli teknik personel varlığını, bilgi birikimini ve örgütlü üretim gücünü zayıflattığı vurgulandı.

“Ar-Ge ve kalite güvence gibi kritik alanlarda geri dönüşü zor boşluklar oluşuyor”

Özellikle beyaz yaka çalışanların üretimden uzaklaştırılmasının, şirketin teknoloji geliştirme kapasitesini ciddi biçimde zedelediğini belirten Oda, Ar-Ge, tasarım, süreç yönetimi ve kalite güvence gibi kritik bölümlerde geri dönüşü zor kayıplar yaratıldığını ifade etti.

Vestel yönetimine çağrı: “İşten çıkarmalar derhal durdurulsun”

Açıklamanın sonunda Oda, Vestel A.Ş. yönetimini şu adımları atmaya davet etti:

İşten çıkarmaların derhal durdurulması,

Mühendislerin ve çalışan temsilcilerinin karar süreçlerine dahil edilmesi,

Üretim gücünü ve teknolojik birikimi koruyacak politikaların uygulanması.

Oda, “Meslek Odamız, yalnızca üyelerinin değil, tüm emekçilerin insanca çalışabileceği, güvenceli ve nitelikli bir üretim düzeni için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” ifadeleriyle açıklamayı sonlandırdı.