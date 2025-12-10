Futboldaki “bahis” ve “şike” iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyo oldu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Çakar taburcu edildi.

Gözaltı kararı sağlık gerekçesiyle kaldırıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar’ın işlemleri, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine durdurulmuştu. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Çakar’ın burada yapılan tetkiklerden sonra gözaltı kararı kaldırıldı.

Yetkililer, Çakar’ın sağlık durumunun gözaltı koşullarına uygun olmadığını belirterek işlemlerin ertelenmesine karar verdi.

Hastanede anjiyo yapıldı

Hastaneye kaldırılan Çakar’a kardiyoloji uzmanları tarafından anjiyo uygulandı. Tedavi sürecinin sorunsuz ilerlediği bildirildi. Doktor raporlarının olumlu çıkmasının ardından Çakar taburcu edildi.

Savcılık, sağlık durumuna göre çağrı yapılması talimatı verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakar’ın hastane tedavisinin tamamlanmasının ardından “mevcutlu” olarak adliyeye getirilmesi için emniyete talimat vermişti. Ancak bunun, sağlık durumunun müsaitliği doğrultusunda yapılacağı belirtildi.

Soruşturma, sağlık raporlarına bağlı olarak ilerleyecek

“Futbolda bahis” ve “şike” iddialarına yönelik geniş çaplı soruşturmanın Ahmet Çakar cephesi, sağlık nedenleriyle farklı bir sürece girdi. Çakar’ın ifade işleminin ne zaman yapılacağı, doktorlardan gelecek yeni değerlendirmelere göre şekillenecek.

Önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilebilir

Tedavisinin ardından ev istirahatine çekilen Çakar’ın, sağlık durumu uygun olduğunda adliyeye çıkarılması bekleniyor.