Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’nin kurucu genel başkanı geçmiş yıllarda üç dönem milletvekilliği de yapmış olan kentin sevilen iş insanlarından olan Cemal Tercan için İESOB önünde yoğun katılımlı bir anma töreni düzenlendi.

Bendevi Palandöken: Birlikte uzun yıllar kader birliği yaptık

Birlik Plaza’nın önünde gerçekleşen anma töreninde çok değerli bir insanı kaybettiklerinin altını çizen ve Cemal Tercan’ın örnek bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ““Çok değerli bir ağabeyimizi kaybettik. Birlikte çok güzel işlere imza attık. Herkesin takdir ettiği bir kişiliğe sahipti. Her şeyden önce ben Demirci Cemal’im derdi, o bizim üstadımızdı. Birlikte uzun yıllar kader birliği yaptık. Ben ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” diye konuştu.

Yalçın Ata: İzmir’e örnek bir insanı kaybettik.

Ayrıca, Türk esnaf teşkilatının en büyüğü olduğunu ve İzmir’e örnek olduğunu aktaran İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ise şu ifadeleri kullandı: “Türk esnaf teşkilatının en büyüğü İzmir’e örnek bir insanı kaybettik. Cemal Tercan, esnaf teşkilatının örnek alması gereken bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin.”

Beşikçioğlu Camii’nde cenaze namazı kılınacak

92 yaşında hayata vefat eden ve İzmir esnaf camiasında ‘Baba’ lakabıyla bilinen Cemal Tercan’ın öğlen namazına müteakip Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Çeşme Çakabey Mezarlığı’nda toprağa verileceği açıklandı.