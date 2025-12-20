Son Mühür - Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç’ün sosyal medya hesabından paylaştığı bir video, yargıyı harekete geçirdi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Övüç gözaltına alındı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Övüç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı. Övüç, kararın ardından cezaevine gönderildi.

Murat Övüç kimdir?

1968 yılında İstanbul’da doğan Murat Övüç, Van ve Siirt kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olarak büyüdü. Eğitim hayatını Pertevniyal Lisesi’nde tamamlayan Övüç, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Murat Övüç, aile şirketlerinde yöneticilik yaptı. İstanbul’da otel ve restoran işletmeciliği alanında faaliyet gösterdi. İş dünyasındaki girişimlerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve reklam çalışmalarıyla da tanındı.

Instagram’da 3 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Murat Övüç, renkli kişiliği, videoları ve taklitleriyle geniş bir kitleye hitap etti. Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle sık sık gündeme gelen isimler arasında yer aldı. Astroloji ve medyumlukla da ilgilenen Övüç, sosyal medya üzerinden yaptığı yardımlar ve destek kampanyalarıyla da biliniyor. Yardımseverliğiyle birçok sosyal sorumluluk çalışmasına katkı sundu.