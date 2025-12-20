Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cebeci hakkında Adli Tıp Kurumu’nda yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından haber spikeri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Çağlayan Adliyesi’nde yeniden ifade işlemi

Soruşturma sürecinde yeni değerlendirmeler yapılması üzerine Ela Rümeysa Cebeci, bugün yeniden ifadesine başvurulmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Cebeci’nin savcılıkta ek ifade verdiği öğrenildi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Yetkililer, dosya kapsamında adli sürecin devam ettiğini ve elde edilecek yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın seyrinin netleşeceğini bildirdi. Olayla ilgili resmi makamlar tarafından yapılacak yeni açıklamaların beklendiği kaydedildi.