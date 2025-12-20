Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri kapsamında Edirne’ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kentte ilk olarak parti il binasını, ardından Edirne Belediyesi’ni ziyaret etti. Daha sonra Saraçlar Caddesi’nde vatandaşlara seslenen Özel’e, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Selimiye Camii tepkisi: “Sinan’ın eserini koruyamıyorsunuz”

Özel, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii’nde devam eden restorasyon sürecine de değindi. Sürecin tartışmalı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Özel, yapılan uygulamaların Edirne’nin simge yapısına zarar verdiğini savundu. “Muhafazakarlık iddiasıyla yola çıkanlar, Sinan’ın emanetini koruyamıyor” diyen Özel, bu anlayışın ne Osmanlı mirasını ne de Cumhuriyet değerlerini içselleştirdiğini söyledi.

Trakya tarımı ve kuraklık uyarısı

Trakya’daki üreticilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Özel, sulama altyapısının tamamlanmamasına ve Meriç Nehri suyunun sanayiye yönlendirilmek istenmesine tepki gösterdi. Ayçiçeği ve çeltik üretiminde yaşanan verim kayıplarına dikkat çeken Özel, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasadan çekilmesiyle üreticinin daha da zor durumda kaldığını belirtti.

“Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin kara gün dostu olmalı”

Özel, TMO’nun piyasaya müdahale etmemesi nedeniyle çeltik fiyatlarının kısa sürede düştüğünü belirterek, “Bugün çiftçinin kara günüdür, ofis görevini yapmak zorundadır” dedi. Kuraklık sigortası ve TARSİM uygulamalarını da eleştiren Özel, üreticinin mağdur edildiğini savundu ve bu sistemin değişeceğini ifade etti.

Ekonomiyi ciğer hesabıyla anlattı

Ekonomideki tabloyu Edirne’nin simgesi olan tava ciğer üzerinden örnekleyen Özel, asgari ücretin alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki farkı rakamlarla anlatan Özel, “Bugün bir asgari ücretli bir porsiyon ciğer yemeye korkar hale geldi” diyerek iktidarın halktan koptuğunu söyledi.

“AK Parti salonların partisi oldu”

Özel, iktidar partisini meydanlardan uzaklaşmakla eleştirerek, “AK Parti artık salonların partisidir, CHP ise meydanların, sokağın ve halkın partisidir” dedi. Meydan enerjisinin ve çoğunluğun CHP’de olduğunu savunan Özel, seçimleri kazanacaklarına olan inancını dile getirdi.

“CHP baba ocağıdır”

Kutuplaşmaya karşı olduklarını vurgulayan Özel, AK Parti ve MHP seçmenlerine de seslendi. CHP iktidarında herkes için adaletli bir yönetim anlayışı olacağını belirten Özel, “Bu parti baba ocağıdır, herkesindir” dedi.

Asgari ücret vaadi: 39 bin lira

CHP iktidarında asgari ücretin 39 bin lira olacağını açıklayan Özel, en düşük emekli maaşının da aynı seviyeye çıkarılacağını söyledi. Çiftçiye verilen mazotta ÖTV ve KDV’nin kaldırılacağını, bankalara olan borçların faizlerinin silineceğini ve borçların uzun vadeye yayılacağını ifade etti.

Bulgaristan örneğiyle ekonomi eleştirisi

Türk Lirası ile Bulgar Levası arasındaki değer farkına dikkat çeken Özel, Bulgaristan’ın son 23 yılda ekonomisini Türkiye’den çok daha iyi yönettiğini savundu. “Bu düzen değişecek” diyen Özel, Türkiye’nin yeniden güçlü bir ekonomi yönetimine kavuşacağını söyledi.

“Bu haksızlığı dünyaya anlatacağım”

Yurt dışı ziyaretlerine yönelik eleştirilere sert yanıt veren Özel, Avrupa’daki temaslarında Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları anlattığını söyledi. “Bana susmamı bekleyenler yanılıyor. Bu haksızlığı bütün dünyaya anlatacağım” diyen Özel, geri adım atmayacağını vurguladı.

Canlı yayın çağrısı: “Hodri meydan”

Özel, kendileri ve Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya atılan iddialara da değinerek, canlı yayın çağrısını yineledi. Savcılığa güvenildiği söyleniyorsa iddiaların kamuoyu önünde tartışılması gerektiğini belirten Özel, “Hodri meydan” ifadelerini kullandı.