Basın İlan Kurumu’nun üst yönetimi ile Bölge Müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 faaliyet dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. İki gün süren toplantıda, kurumun gelecek dönem hedefleri, sahadaki uygulamalar ve çözüm bekleyen başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Merkez ile saha arasında güçlü iletişim vurgusu

Toplantının ikinci gününde Bölge Müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Genel Müdür Abdulkadir Çay, sahada aktif rol alan, paydaşların sorunlarını yerinde takip eden ve çözüm üreten bir yönetim anlayışının önemine dikkat çekti. Çay, merkez ile taşra teşkilatı arasında sağlıklı ve güçlü bir iletişim köprüsü kurulmasının kurumsal başarı açısından kritik olduğunu ifade etti.

“Sahada yaşanan gelişmeler yakından takip edilmeli”

Bölge Müdürlüklerini erken uyarı sistemi olarak nitelendiren Çay, sahada yaşanan gelişmelerden haberdar olunmasının önemine işaret etti. Basın kuruluşlarının karşılaştığı zorlukların doğru şekilde tespit edilerek rehberlik yaklaşımıyla çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti. Çay, "Sahada yaşanan gelişmelerden haberdar olan, basın kuruluşlarının yaşadığı zorlukları tespit ederek rehberlik yaklaşımıyla hareket eden bir organizasyon yapısını sürdürmek temel hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Sorunlara yerinde tespit, sahadan çözüm

Basın sektöründe çözüm bekleyen konuların net olduğunu dile getiren Çay, sorunların masa başında değil sahada tespit edilerek çözüme kavuşturulmasının en önemli başarı göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Teori ile uygulamanın birbirini tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Üniversitelerle iş birliği stratejik yatırım olarak görülüyor

Konuşmasında nitelikli insan kaynağının önemine değinen Çay, üniversitelerle geliştirilen ilişkileri basının geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirdi. İletişim fakülteleriyle kurulacak güçlü ve sürdürülebilir iş birliklerinin akademik bilgi ile saha deneyimini bir araya getireceğini ifade etti.

Staj süreçleri için nitelik vurgusu

Staj uygulamalarına da değinen Çay, stajın yalnızca zorunlu bir süreç olmaktan çıkarılarak nitelikli bir öğrenme alanına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Bölge Müdürlüklerinin üniversiteler ile basın kuruluşları arasında kurduğu ilişkinin planlı, organize ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekti.

“Hedefimiz sahaya değer katan güçlü bir kurum”

Merkez teşkilatı, Bölge Müdürlükleri ve sahadaki paydaşların büyük bir aile olduğunu belirten Çay, birlikte hareket etme iradesinin kurumun temel gücü olduğunu vurguladı. Her konuda aynı düşünmenin değil, ortak hedef doğrultusunda samimiyetle birlikte yürüyebilmenin esas olduğunu ifade etti. Çay, "Bizi bir arada tutan temel değer, birlikte hareket etme iradesidir. Aile olmanın, her konuda aynı düşünmek anlamına gelmediğini; asıl önemli olanın aynı hedefe samimiyetle birlikte yürüyebilmek olduğunu düşünüyorum. Toplantımızda ele aldığımız her başlık beni ortak bir hedefe götürüyor: Güven veren, yol gösteren ve sahaya değer katan güçlü bir Basın İlan Kurumu." dedi.

Saha deneyimleri paylaşıldı

Toplantının son oturumunda Bölge Müdürlüklerinde öne çıkan uygulamalar paylaşıldı. Farklı saha deneyimleri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilirken, ortak çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.