Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni’nde konuştu. Erdoğan, törende Deniz Kuvvetleri mensuplarını, Pakistan heyetini ve savunma sanayi temsilcilerini selamladı. Program kapsamında yeni deniz platformlarının hizmete alındığını, bazı projelerde ise ilk sac kesimlerinin yapıldığını belirtti.

“Türk tersaneciliği açısından gurur günü”

Erdoğan, törünün Türk tersaneciliği ve donanması açısından büyük bir gurur anı olduğunu ifade etti. İstanbul Tersane Komutanlığı’nda görev yapan işçi, mühendis ve tüm personele teşekkür eden Erdoğan, Türkiye’nin tersanelerine duyduğu güvenin bir kez daha teyit edildiğini söyledi.

Pakistan’a MİLGEM teslimatı

Konuşmasında Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma iş birliğine değinen Erdoğan, Pakistan Deniz Kuvvetleri için inşa edilen MİLGEM projesi kapsamında ilk geminin daha önce teslim edildiğini, PNS Hayber’in ise tüm testleri tamamlanarak Pakistan’a teslim edildiğini açıkladı. Projenin diğer iki gemisinin Karaçi Tersanesi’nde inşa edildiğini belirten Erdoğan, Türkiye-Pakistan dostluğunun güçlenerek süreceğini vurguladı.

Yeni deniz platformları hizmete girdi

Törende TCG Hızır Reis Denizaltısı’nın hizmete alındığını açıklayan Erdoğan, denizaltının havadan bağımsız tahrik sistemi ve gelişmiş sonar kabiliyetleriyle Mavi Vatan’da görev yapacağını söyledi. Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159’un hem askeri harekâtlarda hem de insani yardım operasyonlarında kullanılacağını belirtti. Erdoğan ayrıca ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın yüksek yerlilik oranıyla Türk mühendisliğinin önemli bir örneği olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisinde ihracat hedefi

Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkat çeken Erdoğan, sektörde 3 bin 500’ün üzerinde firma ve 100 bini aşkın çalışanın görev yaptığını söyledi. Savunma ve havacılık ihracatının son 11 ayda 7 milyar 445 milyon dolara ulaştığını, 2028 hedefinin ise 11 milyar dolar ile dünyada ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu kaydetti.

“Morali bozmaya çalışanlara prim vermeyin”

Erdoğan, savunma sanayisinde çalışanlara seslenerek karamsarlık aşılayan söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin yerli ve millî imkânlarla savunma sanayisini güçlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, hedeflerden sapmadan kararlılıkla yola devam edileceğini ifade etti.

“Biz barışı korumak için güçleniyoruz”

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin dış politika yaklaşımına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Biz hiçbir ülkeyle gerilim, kriz ve çatışma istemiyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar savaşa hazırlanmak için değil, barışı, istiklali ve istikbali korumak içindir.” Erdoğan, törende hizmete giren platformların Türk Donanması ve Pakistan Deniz Kuvvetleri için hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.