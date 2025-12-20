Son Mühür/Merve Turan - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak Muğla ve Antalya için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bakanlık açıklamasında, yurttaşların yağışlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Yağış ne zaman başlayacak?

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kuvvetli yağış yarın gece saatlerinden itibaren Muğla’nın doğu ilçelerinde etkili olacak. Antalya’da ise yağışın sabah saatlerinden itibaren başlaması öngörülüyor.

Halkın dikkat etmesi gerekenler

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları olası sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. Ayrıca yağış sırasında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Bakanlık, yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasını tavsiye etti