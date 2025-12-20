Son Mühür- Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, iş insanı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adreslerde arama yapılacak

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, soruşturma dosyası kapsamında Şeynova’nın Beşiktaş’taki adresinde, Fatih Garipoğlu’nun ise Sarıyer’deki ikametinde arama işlemi gerçekleştirilecek. Operasyon kapsamında adı geçen üç kişi hakkında yakalama işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor

Emniyet birimleri, operasyonla ilgili çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yetkililer, soruşturmanın detayları ve ilerleyen süreçle ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.