İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” suçlamaları yöneltilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, savcılığa ifade verdi.

Yurt dışından özel uçakla İstanbul’a geldi

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu öğrenilen Sadettin Saran, ifade vermek üzere gece saatlerinde özel uçakla İstanbul’a geldi. Saran, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde bir grup Fenerbahçe taraftarı tarafından karşılandı.

İfade işlemi yaklaşık iki saat sürdü

Havalimanındaki karşılamanın ardından İstanbul Adalet Sarayı’na geçen Saran’ın savcılıkta verdiği ifadenin yaklaşık iki saat sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında Saran’a yöneltilen suçlamalarla ilgili detaylı beyanlarda bulunduğu belirtildi.

Kan ve saç örneği alındı

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sadettin Saran, kan ve saç örneği alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Buradaki işlemlerin yaklaşık 45 dakika sürdüğü kaydedildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi. Saran, bu karar doğrultusunda serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği, dosyaya eklenecek yeni delil ve raporlar doğrultusunda sürecin şekilleneceği belirtildi.